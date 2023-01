+++ 17 Millionen Euro für Kamada? +++

Englische Klubs, man kann echt nur den Kopf schütteln. Die haben in den Sofaritzen ihrer Geschäftsstellen mehr Kleingeld als der ein oder andere Bundesligist per TV-Vertrag bekommt. 17 Millionen Euro für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat? Holla, the Woodfairy. Ich würde mir das ganze ja mal anhören und dann schnell bei einem gewissen Isco anrufen, der sich aktuell in Köpenick aufhält. Aber das nur so am Rande.