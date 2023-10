Eintracht Frankfurt will die gute Form des Hoffenheim-Spiels mit in die Conference League nehmen. Dort steht sie nach der Niederlage in Saloniki bereits unter Druck. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Heimspiel gegen Helsinki Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der nächste Europapokal-Abend im Stadtwald: Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag den HJK Helsinki zum dritten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Die Ausgangslage

Die Niederlage in Saloniki hat Eintracht Frankfurt etwas unter Zugzwang gebracht. Zwar steht man durch den Sieg gegen Aberdeen weiterhin ordentlich da, einen Patzer gegen Helsinki dürfen sich die Hessen aber nicht leisten. Die Eintracht ist klarer Favorit und kommt mit dem Schwung aus der besten Saisonleistung, dem 3:1 bei der TSG Hoffenheim. "Wir wollen in unserem Flow bleiben", sagte Trainer Dino Toppmöller.

Der HJK Helsinki hat allerdings ganz besonderen Rückenwind: Weil die Saison in der heimischen Liga mit dem Kalenderjahr gespielt wird, konnte das Team gerade die Meisterschaft feiern. In der Conference League wartet man allerdings noch auf einen Partygrund, denn aus zwei Spielen sprang bislang nur ein Punkt heraus.

Das Personal

Jens Grahl wird sein Europapokal-Debüt geben, weil Kevin Trapp nach seiner Roten Karte in Saloniki gesperrt ist. Spielpraxis konnte Grahl schon gegen Hoffenheim sammeln. Dort stand auch jemand auf dem Platz, der in der Conference League nicht spielberechtigt ist: Philipp Max. Toppmöller verriet, dass Niels Nkounkou gegen Helsinki die linke Seite übernehmen wird. Ob Mario Götze, zuletzt erst im Formtief und dann in der Babypause, ins Team zurückkehrt, ließ der Coach noch offen.

So könnte die Eintracht gegen Helsinki spielen. Bild © hessenschau.de

So könnte Helsinki spielen: Öst - Tenho, Toivio, Peltola - Soiri, Lingman, Kanellopoulos, Hämäläinen - Hostikka, Keskinen, Radulovic

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt): "Helsinki spielt gerne Fußball und hat ein gutes Positionsspiel. Es freut uns, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die selbst am Spiel teilnehmen will. Wir wollen großen Druck machen und dem Spiel klar unseren Stempel aufdrücken. Wir sind der klare Favorit und wollen unseren positiven Trend bestätigen."

Toni Korkeakunnas (HJK Helsinki): "Wenn wir auf den Platz gehen, erwarten unsere Zuschauer von uns ein gutes Spiel. Eintracht ist ein starker Gegner. Aber wir haben sie analysiert und unseren Plan gemacht."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Internationales Debüt mit 35 Jahren: Grahl hat einen ganz besonderen Abend vor sich. "Es wird ein sehr emotionales Spiel für mich", sagte der Keeper, der sich normalerweise ganz klar hinter Trapp anstellen muss. Als sich dieser in Hoffenheim kurzfristig verletzt abmeldete, war Grahl zur Stelle. Das ist nun auch gegen Helsinki nötig, denn der Platzhirsch im Kasten ist gesperrt. "Wir werden es rocken, auf jeden Fall", zeigte sich Grahl selbstsicher - einer guten Leistung wie gegen die TSG steht also nichts im Wege.

Ein echter Mittelstürmer - bei dem Gedanken werden die Fans von Eintracht Frankfurt wehmütig. Während die Frankfurter einen solchen Typen schmerzlich vermissen, bringen die Finnen einen mit: Bojan Radulovic knipst, wie er will. 18 Tore in 24 Meisterschaftsspielen sind beeindruckend, auch in der Conference League hat der Serbe in den beiden ersten Gruppenspielen getroffen. Die Eintracht ist also gewarnt - und mit Sicherheit auch etwas neidisch.

Eintracht-Gegner HJK Helsinki im Check Der Rekordmeister von der Kegelbahn Der HJK Helsinki ist so etwas wie der FC Bayern München Finnlands. Der Klub mit dem wenig kreativen Spitznamen hat etwas, das Eintracht Frankfurt derzeit abgeht. Zum Artikel

Die Statistik zum Spiel

57.000 Menschen. So viele könnten am Donnerstag in der Frankfurter Arena Platz finden. Die Kapazität ist also noch mal gestiegen, der Umbau fast abgeschlossen. Ob es schon gegen Helsinki dazu kommt, dass die 57.000er-Marke fällt, ist unklar, denn die Gäste bringen nur rund 300 Fans mit und sorgen für entsprechende Lücken. Spätestens gegen Dortmund einige Tage später wird der neue Meilenstein dann aber ganz sicher erreicht.

So verfolgen Sie das Spiel

hr-iNFO überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen HJK Helsinki live und in voller Länge. Sie können den Audio-Stream zur Übertragung auch auf hessenschau.de finden. Zu sehen ist das Spiel beim Streaming-Dienst RTL+.