Jessic Ngankam könnte in Bochum erstmal in der Eintracht-Startelf stehen.

Jessic Ngankam könnte in Bochum erstmal in der Eintracht-Startelf stehen. Bild © Imago Images

Beim VfL Bochum hat Eintracht Frankfurt zuletzt eher schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Trainer Dino Toppmöller will sich davon aber nicht verunsichern lassen und auch eine weitere Serie endlich brechen.

Videobeitrag Video Die Eintracht-PK vor dem Spiel beim VfL Bochum Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Spieltag vier in der aktuellen Bundesliga-Saison steht an. Eintracht Frankfurt muss dabei beim VfL Bochum ran. Das Spiel wird am Samstagabend um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Ausgangslage

Das eine Team noch ungeschlagen, das andere noch ohne Sieg - in der Theorie ist es leicht, einen Favoriten zu benennen. Allerdings sind erst drei Spieltage absolviert, wobei die Ausbeute von fünf Punkten für die Eintracht in Ordnung ist - zumal vor allem gegen Köln die Leistung zuversichtlich stimmte. In der Länderspielpause musste Trainer Dino Toppmöller zwar mit einem Rumpf-Kader arbeiten, dieser präsentierte sich im Test gegen den SV Wehen Wiesbaden aber in guter Form.

Beim VfL Bochum ist man von Panik auch noch weit entfernt, zumal auf den blamablen Start in Stuttgart (0:5) eine gute Reaktion mit einem Beinahe-Sieg gegen Borussia Dortmund und dem Unentschieden in Augsburg folgte. "Wir werden versuchen, wie gegen Dortmund und Augsburg unser Spiel auf den Platz zu bringen", sagte Trainer Thomas Letsch. Besonders an den guten ersten Heimauftritt gegen Dortmund will das Team nun anknüpfen.

Das Personal

Toppmöller hat seine Akteure nach der Länderspielpause wieder beisammen. "Alle sind gesund zurückgekommen", berichtete er. Willian Pacho traf erst Donnerstagabend wieder ein - wenn er sich fit fühlt, steht einem Startelf-Einsatz aber nichts im Wege. Kristijan Jakic (Knieprobleme) und Lucas Alario (Zahnschmerzen) sind dagegen fraglich.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht-Doppelsitze aussehen. Bild © hessenschau.de

Beim VfL fallen Michael Esser, Jordi Osei-Tutu, Mohammed Tolba und Lys Mousset sicher aus. Die Nationalspieler Matus Bero, Takuma Asano und Tim Oermann waren schon am Mittwoch zurück im Training und sind damit einsatzbereit.

So könnte der VfL Bochum spielen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, Hofmann

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine Idee von dem, was wir offensiv und defensiv brauchen werden. Zweikämpfe gewinnen, besser sein als der Gegner und die Gier haben, Tore zu schießen sowie erfolgreich zu verteidigen. Wir benötigen eine extrem hohe Spielaktivität. Wir wollen uns immer wieder spielerisch lösen, dürfen uns aber auch nicht zu schade sein, einfache Lösungen zu finden."

Thomas Letsch (VfL Bochum): "Die Spielanlage der Eintracht hat sich leicht verändert, was aber eher mit dem neuen Trainer zusammenhängt. Sie haben beispielsweise mit Omar Marmoush und Jessic Ngankam sehr hohe Qualität in der Offensive dazugewonnen. Unser Ansatz wird dennoch gleich bleiben."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Jessic Ngankam wartet noch auf seinen ersten Einsatz in der Eintracht-Startelf. Nachdem er bei seinen sechs Einwechslungen oft ein belebendes Element in der Offensive war, könnte sich das in Bochum ändern. "Er hat bei all seinen Einsätzen eine gute Präsenz gezeigt, er ist auf jeden Fall ein Startelfkandidat", soToppmöller. "Es ist auch denkbar, ihn gemeinsam mit Omar Marmoush spielen zu lassen. Beide verstehen sich gut, auf und außerhalb des Platzes." Zudem hat sich Ngankam mit einer guten Leistung gegen den SVWW für weitere Aufgaben empfohlen.

Ein Europapokal-Held könnte am Samstag erstmals gegen die Eintracht auflaufen: Goncalo Paciencia, der die Frankfurter 2022 in Richtung Celta Vigo verlassen hatte, ist aktuell an den VfL Bochum ausgeliehen. Und pünktlich zum Spiel gegen sein Ex-Team könnte er dort sein Debüt geben. "Wir wussten bei seiner Verpflichtung, dass er Probleme im Wadenbereich hat. Die Länderspielpause kam für ihn zum richtigen Zeitpunkt, so konnte er viel daran arbeiten", berichtete Letsch. "Er hat diese Woche komplett mittrainiert und hat das auch ganz gut adaptiert." Eine Option sei Paciencia auf jeden Fall, auch wenn ein Startelfeinsatz unwahrscheinlich ist.

Die Statistik zum Spiel

Der VfL Bochum ist für die Eintracht das, was man getrost als Angstgegner bezeichnen kann - vor allem auswärts. Besonders die beiden letzten Auftritte, die jeweils nach rauschenden Europapokal-Nächten mit 0:2 und 0:3 verloren gingen, sind noch in schmerzhafter Erinnerung. Der VfL feierte zudem gegen keinen anderen Bundesligisten mehr Siege als gegen die Eintracht, nämlich 25.

Hinzu kommt die Auswärtsschwäche der Frankfurter, die in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga überhaupt noch nicht in der Fremde gewinnen konnten. "Mir ist komplett egal, was vorher war. Wir wollen Auswärtsspiele gewinnen und fangen damit am besten am Samstag an", wischte Toppmöller den Gedanken daran weg.

So verfolgen Sie das Spiel

Bundesliga live hören – auf sportschau.de können Sie den Stream der Partie in Bochum am Samstag ab 18.20 Uhr verfolgen: Eintracht Frankfurt beim VfL Bochum im Audio-Livestream. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky. Den Liveticker auf sportschau.de mit Livetabelle und Livestatistik finden Sie hier: VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker .