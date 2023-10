Fans der Eintracht in Sinsheim.

Eintracht Frankfurt bangt vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim um einige Stammkräfte und hat zudem mit einer Auswärtsmisere zu kämpfen. Immerhin: Das Stadion in Sinsheim ist weder Festung noch Hexenkessel. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt beendet die Länderspielpause am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim. Die Hessen werden dabei von 10.000 Fans unterstützt.

Die Ausgangslage

Von Euphorie ist bei Eintracht Frankfurt nach zähen Wochen weiter nichts zu spüren. Der souveräne 2:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim vor der Länderspielpause hat zwar zumindest die bereits aufkeimende Unruhe etwas eingedämmt. Das Team von Trainer Dino Toppmöller befindet sich aber weiter in der Findungsphase und als Tabellen-Achter im grauen Bundesliga-Mittelfeld. Fünf gefangene Gegentore sind ein Topwert, sechs eigene Tore sind aber für die Ansprüche und die Troublemaker-Versprechungen deutlich zu wenig.

Die Eintracht, die vor sieben Spielen in drei Wochen steht, braucht deshalb dringend ein weiteres Erfolgserlebnis, um mit Schwung in die entscheidende Phase der Hinrunde zu gehen. Es steht viel auf dem Spiel.

Bei der TSG Hoffenheim sieht die Lage derweil etwas entspannter aus. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Mararazzo, die in der vergangenen Saison lange im Abstiegskampf steckte, ist ordentlich in die Saison gestartet und aktuell Fünfter.

Das Personal

Eintracht-Trainer Toppmöller steht vor einem Personal-Puzzle. Torhüter Kevin Trapp droht wegen Rückenproblemen, die er von der USA-Reise der DFB-Elf mitgebracht hat, ebenso auszufallen wie Mario Götze. Der Spielmacher wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes und tritt deshalb die Reise in den Kraichgau womöglich erst gar nicht an. Definitiv nicht dabei ist Sebastian Rode, der wegen Wadenproblemen länger ausfällt als erhofft.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Hoffenheim spielen Bild © hessenschau.de

Probleme gibt es aber auch auf Seiten der Hausherren: Neben Stürmerstar Andrej Kramaric fallen Ozan Kabak, Dennis Geiger, Stanley Nsoki und Marco John aus. Zudem ist der Einsatz von Kevin Vogt fraglich.

So könnte Hoffenheim spielen: Baumann - Akpoguma, Brooks, Vogt - Grillitsch - Kaderabek, Prömel, Stach, Skov - Weghorst, Beier

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Die TSG Hoffenheim hat im 3-5-2 offensiv wie defensiv klare Ideen. Es treffen zwei Teams aufeinander, die nach vorne spielen möchten. Es geht darum, am Samstag die bessere Performance auf den Platz zu bringen. Wir wollen nachlegen."

Pellegrino Matarazzo: "Die Eintracht hat bislang wenig Gegentore kassiert und ist sehr variabel im Mittelfeld. Wir brauchen ein sehr gutes Offensivspiel. Wir wollen den Ball haben und kompakt verteidigen. Dann werden wir auch erfolgreich sein."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Während bei der Eintracht die interessanteste Frage ist, wer letztlich überhaupt auflaufen wird, hat die TSG Hoffenheim definitiv etwas, das den Hessen seit Saisonbeginn fehlt: einen echten Knipser. Dieser heißt aber nicht etwa Kramaric oder Wout Weghorst. Der TSG-Shootingstar, der bereits auf dem Zettel von Neu-Bundestrainer und Ex-Hoffenheimer Julian Nagelsmann stehen soll, ist Maximilian Beier.

Der 21-Jährige traf in den ersten sieben Spielen bereits fünfmal und damit genauso oft wie die komplette aktuelle Frankfurter Mannschaft zusammen. (Eins der insgesamt sechs Eintracht-Tore erzielte Randal Kolo Muani – Sie erinnern sich)

Die Statistik des Spiels

Trainer Toppmöller wollte auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar nichts von einem Auswärtsfluch wissen und ignorierte die Statistik. Dass die Eintracht seit saisonübergreifend 14-Bundesliga-Auswärtsreisen auf einen Sieg wartet, ist aber durchaus bemerkenswert und gleichzeitig die längste Frankfurter Negativserie seit 25 Jahren.

Was die Hessen dagegen tun? Sie bauen auf die Heimschwäche der Kraichgauer und die eigenen Fans. Die TSG hat in dieser Spielzeit zwölf ihrer 15 Punkte auswärts geholt, zwei von drei Heimspielen endeten mit einer Niederlage. Dass zudem 10.000 Eintracht-Fans in Richtung Süden aufbrechen, soll zudem für Heimspiel-Stimmung sorgen und das Heimweh vergessen machen.

So können Sie das Spiel verfolgen

Bundesliga live hören – auf sportschau.de können Sie den Stream der Partie am Samstag gegen die TSG Hoffenheim ab 15.20 Uhr verfolgen: Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim im Audio-Livestream. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky. Den Liveticker auf sportschau.de mit Livetabelle und Livestatistik finden Sie hier: Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim im Liveticker .