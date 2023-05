Es war nur eine Formalie, aber eine wichtige: Eintracht Frankfurt hat die Kaufoption bei Paris-Leihgabe Junior Dina Ebimbe gezogen. Der Franzose besitzt nun einen Vertrag bis 2027.

Allzweckwaffe Junior Dina Ebimbe wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Die Hessen haben die im Leihvertrag mit Paris Saint-Germain verankerte Kaufoption gezogen und den Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Junior hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt. Wir freuen uns, dass er bei der Eintracht bleibt und darauf, zusammen mit ihm seine gute Entwicklung fortzuführen", sagte Timmo Hardung, der ab dem 1. Juli als Sportdirektor bei den Hessen fungiert.

Ein Tor für Europa

Ebimbe kam in der laufenden Saison zu 28 Pflichtspieleinsätzen in Frankfurt. Hätte er sich Anfang des Jahres nicht die Syndesmose gerissen, wären es wohl noch mehr gewesen. Der 22-Jährige war für die Eintracht auch deshalb so wertvoll, weil er vielseitig einsetzbar war. Ebimbe kam im Mittelfeldzentrum zum Einsatz, bespielte aber bei Bedarf auch die rechte Außenbahn.

Der Franzose erzielte drei Tore und bereitete drei weitere vor. Höhepunkt war sicherlich sein 2:1 am letzten Bundesligaspieltag in der Nachspielzeit gegen den SC Freiburg. Dank dieses Treffers spielt die Eintracht in der kommenden Saison mindestens in der Conference League.

Paris mit Rückkaufoption

Über die Transfermodalitäten wurde nichts bekannt. Die Eintracht soll sich die Verpflichtung dem Vernehmen nach aber etwas mehr als sechs Millionen Euro kosten lassen.

Nach Informationen von Sport 1 besitzt Paris allerdings eine Rückkaufoption für den Mittelfeldspieler, die um die 20 Millionen Euro betragen soll. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der französische Serienmeister davon Gebrauch machen werde.