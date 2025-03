Hessenliga: Spitzenteams jeweils auswärts gefordert

In der Fußball-Hessenliga sind an diesem Sonntag (15 Uhr) die beiden Spitzenteams jeweils auswärts gefordert.

Veröffentlicht am 13.03.25 um 11:30 Uhr

Tabellenführer FSV Fernwald tritt dabei beim SV Steinbach an, der Tabellenzweite Rot-Weiß Walldorf reist zum bereits abgeschlagenen Tabellenvorletzten Steinbach Haiger II. Bereits am Samstag (15 Uhr) ist der erste Verfolger des Spitzen-Duos, der FC Bayern Alzenau gefordert, der den FSV Wolfhagen empfängt. Zu einem Mittelfeld-Duell kommt es am Samstag (14.30 Uhr) zudem bei der Partie zwischen dem KSV Baunatal und dem SV Unter-Flockenbach.