Eintracht Frankfurt II steigt in die Regionalliga auf

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga. Der einzige Konkurrent um die Tabellenspitze der Hessenliga, der FC Gießen, möchte nicht aufsteigen. Das könnte auch in Friedberg für Jubelstürme sorgen.

Das ging schnell: Im ersten Jahr nach ihrer Wiedereinführung kann die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt den ersten Aufstieg feiern. Das hätten sie sportlich in wenigen Tagen wohl ohnehin tun können, der FC Gießen sorgte nun aber mit einer Pressemitteilung schon früh für Gewissheit.

Die Mittelhessen erklärten am Montag, nicht aufsteigen zu wollen. "Wir sind nach intensiven internen Gesprächen übereingekommen, dass der Verein in der Hessenliga eine bessere Möglichkeit hat, den bereits eingeschlagenen Weg der Konsolidierung fortzusetzen", heißt es in einer Meldung des Vereins.

Aufstiegssause in Weidenhausen?

Gießen wäre der einzige Verein gewesen, der den Tabellenführer aus Frankfurt noch hätte einholen können. Der Rückstand beträgt sechs Punkte. Nun steht fest: Selbst wenn sie das in den verbleibenden drei Spielen noch schaffen, steigt die Eintracht trotzdem auf.

Das nächste Spiel der Frankfurter könnte also schon zur Aufstiegssause werden. Am Donnerstag (15 Uhr) ist der künftige Regionalligist beim SV Weidenhausen zu Gast. Die Nordhessen erwarten mehr als 2.000 Zuschauer. Dank der Meldung aus Gießen werden es vielleicht sogar noch ein paar mehr.

"Wir freuen uns natürlich, dass wir nun fix mit der Regionalliga planen können", sagte der für den SGE-Nachwuchs verantwortliche Sportliche Leiter, Patrick Ochs. "Nichtsdestotrotz geben wir in den letzten Spielen Vollgas und wollen weiterhin unsere Spiele gewinnen, um die herausragende Saison auch mit der Meisterschaft zu krönen."

Auch Friedberg könnte profitieren

Der Verzicht des FC könnte auch bei Türk Gücü Friedberg für Jubel sorgen. Neben Gießen und der kleinen Eintracht sind die Friedberger nämlich der einzige Verein, der einen Antrag auf eine Regionalliga-Lizenz gestellt hat. In die Aufstiegsrelegation rutscht der aktuelle Tabellenvierte aber nicht automatisch. Die Satzung des Hessischen Fußball-Verband (HFV) besagt: Nur wenn die Wetterauer es schaffen, mindestens den vierten Platz zu verteidigen, dürfen sie an der Relegation teilnehmen.

Rein theoretisch könnten noch mehere Vereine die Friedberger abfangen. Der schärfste Konkurrent ist allerdings die Eintracht aus Stadtallendorf, die nur zwei Punkte hinter Türk Gücü auf Platz fünf liegt. Das Zünglein an der Waage könnte dann, und hier schließt sich der Kreis, der FC Gießen sein. Genau bei dem muss Stadtallendorf nämlich zum Saisonfinale am 27. Mai ran.