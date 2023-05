Der FSV Frankfurt spielt in der Regionalliga Südwest eine überragende Rückrunde. Die Konsequenz: Die Bornheimer verlängern die auslaufenden Verträge von Trainer Tim Görner und seiner rechten Hand.

Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt wird auch in der kommenden Saison von Tim Görner trainiert werden. Wie die Bornheimer am Donnerstag mitteilten, hat der Cheftrainer seinen auslaufenden Vertrag beim FSV ebenso um ein Jahr verlängert wie Co-Trainer Nils Schick.

"Tim und das gesamte Trainerteam leisten in dieser Saison überragende Arbeit und haben unsere junge, talentierte Mannschaft zu einem Spitzenteam der Regionalliga Südwest geformt", lobte FSV-Geschäftsführer Robert Lempka. "Ich freue mich außerordentlich, dass wir auch in der nächsten Spielzeit mit diesem Team zusammenarbeiten werden."

"Werden eine gute Mannschaft zusammenstellen"

Görner übernahm das Traineramt beim FSV im März 2022 und bewahrte die Bornheimer vor dem Abstieg. In der laufenden Spielzeit sind die Hessen als Tabellenvierter völlig sorgenfrei. Vor allem in der Rückrunde überzeugten die Frankfurter mit bislang 29 gesammelten Punkten. Nur die TSG Hoffenheim II konnte in dieser Zeit einen Punkt mehr einfahren.

Der Trainer selbst hat mit den Planungen für die kommende Saison bereits begonnen. "Nils und ich werden alles investieren, um weiter eine Mannschaft zu formen, welche mit großer Leidenschaft unsere Spielphilosophie auf dem Platz umsetzt", versprach der Übungsleiter. Der sportliche Leiter Thomas Brendel ist sich sicher: "Wir werden eine gute Mannschaft zusammenstellen."