Die sechs hessischen Mannschaften sind zum Abschluss der Englischen Woche noch einmal gefordert in der Fußball-Regionalliga. Die U21 von Eintracht Frankfurt hat eine knifflige Aufgabe bei der SG Barockstadt-Fulda vor der Brust.

Vier hessische Teams sind bereits am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga gefordert. Kickers Offenbach muss beim formstarken Lilien-Bezwinger FC Homburg antreten. Der FSV Frankfurt empfängt zeitgleich den TSV Steinbach Haiger. Die Mannschaft von Trainer Pascal Bieler ist nach zwei Siegen in Serie wieder zurück in der Spur.

Ebenfalls am Samstag tritt Hessen Kassel bei FC-Astoria Walldorf an. Den Spieltag rundet die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt am Sonntag (14 Uhr) ab. Der Tabellendritte tritt zum Hessenduell bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Die Eintracht peilt den Sprung auf den ersten Rang an.