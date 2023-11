Steinbach Haiger tritt bei Pokalsensation Homburg an

Der 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga steht auf dem Programm. Im Fokus: Das Spitzenspiel zwischen der Pokalüberraschung FC Homburg und dem TSV Steinbach Haiger.

Es geht hauteng zu in der Fußball-Regionalliga. Die Ränge eins und acht trennen nur drei Zähler. Das Spitzenspiel findet am Samstag (14 Uhr) beim FC Homburg statt. Die Pokalsensation empfängt nach dem Erreichen des Achtelfinales den TSV Steinbach Haiger. Die Hessen könnten mit einem Sieg die Spitzenposition übernehmen.

Auch die U21 von Eintracht könnte durch einen Erfolg bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart ganz nach oben klettern. Kickers Offenbach (gegen Mainz II) und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (beim Bahlinger SC) wollen den Anschluss wahren. Der FSV Frankfurt will gegen die TSG Hoffenheim II wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Hessen Kassel möchte nach der Entlassung von Trainer Tobias Damm beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Koblenz am Sonntag (14 Uhr) wieder in die Spur kommen.