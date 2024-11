Sechs hessische Teams spielen am Samstag in der Regionalliga. Für zwei Teams geht es um die Aufstiegsplätze.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 13:44 Uhr

In der Regionalliga Südwest laufen am Samstag um 14 Uhr sechs Mannschaften aus Hessen auf. Die Offenbacher Kickers empfangen die zweite Mannschaft des SC Freiburg – damit spielt der Tabellenvierte gegen den Dritten. Mit einem Sieg wollen die Offenbacher den Anschluss an die Tabellenspitze halten, die TSG Hoffenheim II auf dem ersten Tabellenplatz ist mittlerweile fünf Punkte entfernt.

Punktgleich mit dem Spitzenreiter ist der FSV Frankfurt. Der spielt am Samstag gegen die TSV Steinbach Haiger in einem rein hessischen Duell. Steinbach steht aktuell auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz, dennoch geht der FSV als klarer Favorit ins Derby.

Hessen Kassel will sich absetzen

In den unteren Tabellenregionen bewegt sich dagegen immer noch Hessen Kassel, das sich mittlerweile zumindest auf Platz 14 hochgeschoben hat. Gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz wollen die Nordhessen weitere wichtige Punkte sammeln, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Unten rauskommen will der Vorletzte FC Gießen, der den Bahlinger SC empfängt.

Und noch zwei weitere hessische Teams spielen am Wochenende: Am Samstag ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz beim Tabellenschlusslicht FC Villingen zu Gast. Und am Sonntag um 14 Uhr muss die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt gegen die Stuttgarter Kickers ran.