Sieg gegen den FSV in der Regionalliga

Der KSV Hessen Kassel gewinnt souverän das Hessen-Duell in der Regionalliga. Für den FSV Frankfurt bedeutet die dritte Niederlage in Folge, die Aufstiegshoffnungen beinahe endgültig ad acta legen zu müssen.

Veröffentlicht am 06.04.25 um 16:13 Uhr

Der FSV Frankfurt ist in der Regionalliga weiterhin völlig von der Rolle. Die Bornheimer kassierten am Sonntag eine klare Niederlage mit 1:4 (0:2) gegen Hessen Kassel. Für die Nordhessen traf Lukas Rupp im ersten Spielabschnitt doppelt (25./28.), davon einmal per Handelfmeter. Zuvor ließ Mitspieler Jan Dahlke einen ersten Handelfmeter für den KSV ungenutzt (20.).

Der zweite Durchgang verlief zunächst ereignislos, bis Nikos Zografakis für die Nordhessen in der 73. Minute auf 3:0 erhöhte. In der Nachspielzeit fielen dann sogar noch zwei weitere Tore: Erst traf Hassan Mourad für die Frankfurter (90. +2), ehe Benjamin Hadzic kurz darauf den Treffer zum 4:1-Endstand markierte (90. +4).

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Hessen Kassel 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Rupp (25.), 0:2 Rupp (28. Elfmeter), 0:3 Zografakis (73.), 1:3 Mourad (90. +2), 1:4 Hadzic (90. +4)

Zuschauer: 1.612 Ende der weiteren Informationen

Aufstiegsträume des FSV drohen endgültig zu platzen

Weil zeitgleich die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim gegen die Stuttgarter Kickers mit 3:0 (2:0) gewann, beträgt der Rückstand des FSV auf den einzigen Aufstiegsplatz der Regionalliga nun zwölf Punkte. Also beinahe uneinholbar, denn es stehen nur noch sechs Spieltage an.

Kassel setzt dagegen seine gute Serie fort: Mit dem dritten Sieg in Folge verschaffen sich die Nordhessen Luft im Abstiegskampf und belegen aktuell den 13. Platz in der Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz.

Hoffenheim hält Vorsprung auch vor OFC

Auf die zuvor erwähnte Partie der TSG II blickten auch die Kickers aus Offenbach mit großer Aufmerksamkeit. So konnte der OFC am Samstag sein Derby gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) gewinnen und dadurch zwar zwischenzeitlich den Rückstand auf den Tabellenführer verkleinern, durch den Sieg des U23-Teams von Hoffenheim einen Tag später aber beträgt der Vorsprung zu den Kickers nun weiterhin sieben Punkte.