Regionalliga Südwest OFC und FSV Frankfurt lassen auswärts wichtige Punkte liegen

Kickers Offenbach und der FSV Frankfurt geraten bei ihren Auswärtsaufgaben in der Regionalliga Südwest am Samstag in Rückstand, kommen zurück, aber nicht über je einen Punkt hinaus. Tabellenführer Hoffenheim baut derweil seinen Vorsprung aus.

Jayson Breitenbach vom OFC im Kopfballduell mit dem Stuttgarter David Stojak. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Nach der deutlichen Niederlage unter der Woche im Hessenpokal gegen den SV Wehen Wiesbaden galt für Kickers Offenbach volle Konzentration auf den Ligaalltag und das Topspiel bei den Stuttgarter Kickers. Der OFC tat sich bei den Schwaben im ersten Durchgang jedoch schwer und hatte Glück, dass es zur Pause noch 0:0 hieß. Der Zwischenstand hielt im zweiten Durchgang nicht lange. Nach einem Foul von Vincent Moreno-Giesel an der Strafraumkante verwandelte David Tomic einen Elfmeter zur Führung für Stuttgart (51.). Der OFC nahm die Herausforderung an, reagierte trotzig und wurde belohnt: Jannes Wulff war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle (70.) und glich aus. Mehr war aber nicht drin für das Team von Christian Neidhart, es blieb beim 1:1. Weil Spitzenreiter TSG Hoffenheim II parallel beim Bahlinger SC souverän mit 3:0 gewann, dürfte sich der Teilerfolg für den OFC eher wie ein Ausrutscher anfühlen. Weitere Informationen Stuttgarter Kicker - Kickers Offenbach 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Tomic (51./FE), 1:1 Wulff (70.)



Zuschauer: 8.740 Ende der weiteren Informationen Verrückte Schlussphase - FSV gibt nach Rückstand den Sieg aus der Hand Eintracht Trier spielt gerade eine gewichtige Rolle im Aufstiegsrennen – wenn auch nur in direkt. Nachdem der Aufsteiger zuletzt Kickers Offenbach ein Unentschieden abgerungen hat, versprachen sie, gegen Konkurrent FSV Frankfurt ähnlich beherzt aufzutreten und hielten Wort. Mateo Biondic (27.) und Robin Garnier (35.) schossen eine 2:0-Führung für die Gastgeber heraus. Der FSV antwortete noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer durch Sho Sannomia (44.). George Iorga (75.) konnte im zweiten Durchgang ausgleichen und läutete eine wilde Schlussphase ein. Cas Peters zog das Spiel (89.) vollends auf die Seite der Bornheimer, doch die letzte Pointe hatte Hokon Sossah, der zum 3:3-Endstand traf (90.). Weitere Informationen Eintracht Trier - FSV Frankfurt 3:3 (2:1) Tore: 1:0 Biondic (27.), 2:0 Garnier (35.), 2:1 Sannoniya (42.), 2:2 Iorga (75.), 2:3 Peters (89.), 3:3 Sossah (90.).



Zuschauer: 4.113 Ende der weiteren Informationen Kassel schwächt sich selbst Filip Milisic (19.) brachte Göppingen in Führung. Der ohnehin ersatzgeschwächte KSV bemühte sich zwar nach Kräften, schwächte sich nach der Pause aber selbst: Cornelius Bräunling (64.) sah nach einem Foulspiel Rot. In Unterzahl hatten die Löwen dann nichts mehr zuzusetzen. Mohamed Baroudi (90.+5) machte mit dem 2:0 für die Gäste den Deckel drauf. Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - Göppinger SV 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Milisic (19.), 0:2 Baroudi (90.+5)



Rote Karte: Bräunling (64./Kassel)



Zuschauer: 2.527 Ende der weiteren Informationen Freiberg überrumpelt SG Barockstadt Keine zwei Minuten waren gespielt, als Gal Grobelnik für die Gäste zur Führung traf. Nachdem die SG Barockstadt etwas besser ins Spiel gefunden hatte, erhöhte mit Leon Petö ein weiterer Ex-Fuldaer auf 2:0. Danach wurde es zunehmend schwer gegen das Topteam aus Freiberg. Kurz vor dem Ende zündete Sebastian Schmitt (89.) das Spiel noch mal an. Freiberg brachte den Sieg aber über die verbleibende Spielzeit und klettert in der Tabelle auf Rang drei. Weitere Informationen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SGV Freiberg 1:2 (0:2) Tore: 0:1 Grobelnik (2.), 0:2 Petö (43.), 1:2 Schmitt (89.).



Zuschauer: 1.280 Ende der weiteren Informationen Weichen für Gießen früh gestellt Dass es für den FC Gießen in Homburg nichts zu holen geben würde, schien früh absehbar. Nach dem Homburger Führungstreffer durch Benjamin Hummel sah Shako Onangolo Rot (12.). In Überzahl erhöhte Benjamin Kirchhoff (52.) für die Gasteber auf 2:0. Mit einem Doppelschlag durch Martin Mihaylov (75.) und Tolga Duran (77.) konnte Gießen aber tatsächlich noch mal ausgleichen. Nach einem weiteren Platzverweis gegen die Gäste war tief in der Nachspielzeit aber erneut Hummel zur Stelle und machte Gießens Hoffnungen zunichte. Weitere Informationen FC Homburg - FC Gießen 3:2 (1:0) Tore: 1:0 Hummel (7.), 2:0 Kirchhoff (52.), 1:2 Mihaylov (75.), 2:2 Duran (77.), 3:2 Hummel (90.+5).



Rote Karte: Onangolo (12./Gießen)



Gelb-Rote Karte: Abdel (79./Gießen)



Zuschauer: 1.188 Ende der weiteren Informationen