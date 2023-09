Der OFC will wieder oben ranrücken, die Zweite der Eintracht ist in Aalen gefordert und in Haiger wartet ein Hessenderby. So läuft es am Wochenende in der Regionalliga.

Kickers Offenbach will endlich Boden gut machen in der Tabelle der Regionalliga Südwest. Der Zehnte empfängt am Freitagabend daheim (19 Uhr) die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Genau die steht mit 15 Punkten auf Rang drei und Tuchfühlung zur Tabellenspitze - also genau da, wo sich auch der OFC sehen wollte. Nach einem 5:2 gegen den Bahlinger SC gab es zuletzt ein Remis im Derby gegen den FSV Frankfurt. Zur gleichen Zeit kommt es zu einem Hessenderby: Steinbach Haiger (Platz acht) empfängt die SG Bareockstadt Fulda-Lehnerz (fünf). Der Sieger rückt an die Spitzengruppe heran.

Gleich drei hessische Vertreter spielen am Samstag: Der FSV Frankfurt reist zur TuS Koblenz. Die Gastgeber liegen mit nur drei Punkten am Tabellenende. Der FSV holte zuletzt zwei Remis gegen den OFC und den FC Homburg. Anpfiff ist um 14 Uhr. Zur gleichen Zeit tritt Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II beim VfR Aalen an. Das Team ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Außerdem empfängt Hessen Kassel ebenfalls um 14 Uhr den Bahlinger SC. Die Kasseler stehen auf dem sechsten Rang, sie konnten die vergangenen zwei Partien für sich entscheiden.