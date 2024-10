Nächster Wechsel an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest: Der FSV Frankfurt hat das Stadt-Duell für sich entschieden und grüßt wieder von Rang eins. Eine bittere Niederlage musste hingegen der FC Gießen hinnehmen.

Der FSV Frankfurt hat in der Regionalliga Südwest am Samstag die Tabellenführung zurückerobert. Einen Tag, nachdem Kickers Offenbach den FC Homburg besiegt hatte und zwischenzeitlich auf Rang eins geklettert war, besiegten die Bornheimer im Stadtduell die U21 von Eintracht Frankfurt am heimischen Bornheimer Hang klar mit 3:1 und grüßen wieder von der Spitze.

Weitere Informationen FSV Frankfurt – Eintracht Frankfurt II 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Hermes (32.), 2:0 Peters (563./FE), 3:0 Lattmeier (71.), 3:1 Wünsch (75.)

Gießen verliert Tor-Spektakel

Am meisten Tore fielen am Samstag bei der Auswärtspartie des FC Gießen in Göppingen. Am Ende einer wilden Partie stand es 4:5 aus Sicht der Gießener. Die Mittelhessen lagen dabei schon 4:3 in Front, verloren am Ende aber doch noch.

Weitere Informationen Göppinger SV - FC Gießen 5:4 (2:1) Tore: 1:0 Besso (9./ET), 1:1 Ardestani (12./FE), 2:1 McDonald (24.), 2:2 Younes (51.), 3:2 Schraml (55.), 3:3 Abdel Ghani (58.), 3:4 Raweri (63.), 4:4 McDonald (72./FE), 5:4 Kececi (90.) Gelb Rot: Köhler (41./Gießen)

Steinbach Haiger mit Heimsieg

Einen klaren Heimsieg feierte der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen besiegten das Kellerkind aus Villingen vor heimischem Publikum mit 3:1.

Weitere Informationen Steinbach Haiger - FC Villingen 3:1 (2:1) Tore: 0:1 Osmicic (7.), 1:1 Käuper (22.), 2:1 Firat (36.), 3:1 Steinkötter (67.)

Nächste Niederlage für Kassel

Eine Niederlage kassierte hingegen der KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen, die weiter im Tabellenkeller feststecken, verloren in Freiberg knapp mit 0:1.