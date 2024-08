Regionalliga Hessenderbys in Gießen und Offenbach

Am sechsten Spieltag der Regionalliga stehen gleich zwei Hessenderbys an.

Der sechste Spieltag in der Regionalliga Südwest steht an. Am Freitag (19 Uhr) empfängt der TSV Steinbach Haiger Eintracht Trier. Am Samstag (14 Uhr) empfängt der FC Gießen den KSV Hessen Kassel zum Hessenderby. Zeitgleich ist die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt beim FC 08 Villingen gefordert.

Ebenfalls um 14 Uhr empfängt der FSV Frankfurt den Bahlinger SC. Den Spieltag beschließen am Sonntag Kickers Offenbach und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit dem zweiten Hessenderby des Wochenendes (14 Uhr).