Regionalliga: Hessenduell in Gießen

Hessenduell in Gießen

Am 31. Spieltag der Regionalliga Südwest steht in Gießen ein Hessenderby auf dem Programm.

Veröffentlicht am 24.04.25 um 10:22 Uhr

Die Regionalliga-Saison biegt auf die Zielgerade. Am Freitag (19 Uhr) reist der Tabellenvierte TSV Steinbach Haiger zum FC-Astoria Walldorf. Zeitgleich ist der FSV Frankfurt beim Tabellenletzten FC 08 Villingen gefordert. Am Samstag (14 Uhr) empfängt Hessen Kassel den punktgleichen Bahlinger SC, mit einem Sieg können die Nordhessen einen großen Schritt im Abstiegskampf machen. Ebenfalls um 14 Uhr tritt die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt bei Tabellenführer Hoffenheim II an.

Am Sonntag (14 Uhr) reist dann die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Mainz II. Zeitgleich kommt es beim FC Gießen zum Hessenduell gegen die Offenbacher Kickers.