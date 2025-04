Regionalliga: Schwere Aufgabe für Eintracht II

Drei Teams müssen Ostersamstag in der Regionalliga Südwest ran. Und die Herausforderungen haben es in sich.

Ostersamstag wird in der Regionalliga Südwest angepfiffen: Drei hessische Teams gehen an den Start und erwarten knackige Aufgaben (alle 14 Uhr). Die im Abstiegskampf steckende SG Barockstadt Fulda-Lehnerz empfängt daheim die Stuttgarter Kickers. Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt muss zum Spitzenteam Freiberg reisen. Beide Teams brauchen dringend Punkte für den Klassenerhalt.

In ruhigem Fahrwasser auf Platz sechs steht der FSV Frankfurt. Am Bornheimer Hang ist am Samstag der FC Homburg zu Gast, der in der Tabelle direkt hinter den Frankfurtern rangiert.