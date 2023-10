In der Regionalliga sind am Samstag vier hessische Teams gefordert. Besonders auf den FSV Frankfurt und Hessen Kassel warten gute Gegner.

Die Länderspielpause hat auf die Regionalliga Südwest keine Auswirkungen und so geht es am Samstag für vier hessische Klubs schon wieder weiter. Der FSV Frankfurt muss ab 14 Uhr bei den Stuttgarter Kickers ran. Die sind mit Platz zwei aktuell eine der Überraschungsmannschaften der Liga. Eine ähnlich schwere Aufgabe hat der KSV Hessen Kassel vor der Brust: Sie empfangen zur selben Zeit den Tabellendritten aus Freiberg.

Deutlicher einfacher sollte dagegen die Aufgabe für die U21 von Eintracht Frankfurt werden. Sie spielen am Samstagmittag ab 14 Uhr gegen den TSV Schott Mainz, die aktuell auf dem vorletzten Rang der Regionalliga stehen. Mit einem Sieg würde die Eintracht an der Tabellenspitze dranbleiben. Der OFC gastiert zeitgleich bei der TSG Balingen und will alles daran setzen, seine schwache Auswärtsbilanz aufzupolieren.