Der FSV Frankfurt und die Offenbacher Kickers wollen am Samstag (14 Uhr) Regionalliga-Spitzenreiter Hoffenheim II unter Druck setzen.

Die Bornheimer treten bei Kellerkind Bahlingen an, der OFC reist zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der FSV hat aktuell einen Punkt Rückstand auf die Kraichgauer, die Kickers trennen drei Punkte vom Platz an der Sonne. Die Hoffenheimer treffen am Sonntag (14 Uhr) auf Freiberg. In Kassel kommt es derweil am Samstag (14 Uhr) zu einem hessischen Abstiegsknaller: Der KSV Hessen Kassel, derzeit Drittletzter, empfängt Tabellennachbar Gießen. Ein Sieg ist für beide Pflicht.