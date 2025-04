Für Hessen Kassel gab es bei Tabellenführer Hoffenheim nichts zu holen. Zuvor hatten auch der FSV Frankfurt und die Eintracht-U21 Niederlagen einstecken müssen.

Niederlage für Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest: Die Nordhessen, die zuvor vier Partien in Serie gewonnen hatten, verloren am Sonntag bei Spitzenreiter Hoffenheim II mit 1:2, der Anschlusstreffer von Emre Böyükata kam zu spät. In der Tabelle bedeutet das Platz zwölf und weiterhin Abstiegsgefahr.

Weitere Informationen Hoffenheim II – Hessen Kassel 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Lässig (55.), 2:0 Duric (75./FE), 2:1 Böyükata (85.)

Zuschauer: 200 Ende der weiteren Informationen

Niederlage für den FSV

Bereits am Samstag hatte die Sieglos-Serie des FSV Frankfurt angehalten. Die Bornheimer unterlagen am Samstag dem FC 08 Homburg mit 0:3 (0:2). Damit wartet der FSV seit nunmehr sechs Partien auf einen Erfolg. Der FSV verpasste die Chance, sich im Duell der Verfolger aus dem Tabellenmittelfeld nach oben zu orientieren. Homburg arbeitete sich in der Tabelle bis auf drei Punkte an den FSV heran.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

David Hummel brachte die Saarländer mit einem Doppelpack (13./28.) innerhalb einer Viertelstunde in Führung, dabei hatten die Gastgeber gut begonnen. Und auch nach der Pause bekam die FSV-Abwehr den 23-jährigen Stürmer nicht in den Griff: 58. Minute, Hummel, 0:3 - die Entscheidung. Der FSV agierte zu behäbig und war anfällig bei Standards und Kontern.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - FC 08 Homburg 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Hummel (13.), 0:2 Hummel (28.), 0:3 Hummel (58.)

Zuschauer: 1.297 Ende der weiteren Informationen

Eintracht-Reserve verliert erneut

Der Tabellendritte aus Freiberg gab sich keine Blöße und besiegte die abstiegsbedrohte Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt mit 1:0 (1:0). Hial El-Hewe erzielte das Tor des Tages für die Schwaben. Die U21 der SGE ist damit weiter Tabellenvorletzter und in akuter Abstiegsgefahr.

Weitere Informationen SGV Freiberg - Eintracht Frankfurt II 1:0 (1:0) Tore: 1:0 El-Helwe (24.)

Zuschauer: 350 Ende der weiteren Informationen

Fulda holt wichtigen Sieg

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hat wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Nach zuletzt nur einem Sieg in neun Ligaspielen gelang am Samstag wieder ein Dreierpack, 2:1 gegen die favorisierten Stuttgarter Kickers. Leon Pomnitz brachte die Hausherren verdient in Führung (35.).

Denn die Osthessen waren das aktivere Team in Hälfte eins. Dennoch glichen die Schwaben wie aus dem Nichts aus, durch einen Treffer von Lukas Kiefer (44.). Nach der Pause besorgte Arlind Iljazi den Siegtreffer. Der 19-jährige Youngster traf per Kopf nach einer Ecke (57.). Die Gäste mussten danach in Unterzahl weiterspielen, Paul Polauke sah Gelb-Rot (63.).

Weitere Informationen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Stuttgarter Kickers 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Pomnitz (34.), 1:1 Kiefer (44.), 2:1 Iljazi (58.)

Gelb-Rot: Polauke (63., Stuttgart)

Zuschauer: 1.820 Ende der weiteren Informationen

OFC kann noch gewinnen

Am Donnerstag bezwangen die vom Trainer-Beben durchgeschüttelten Kickers Offenbach bereits Schlusslicht Villingen (3:1) und der abstiegsbedrohte FC Gießen gewann gegen Steinbach Haiger (3:2).