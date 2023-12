In der Regionalliga Südwest steht der letzte Spieltag des Jahres auf dem Programm.

Schon am Freitag (19 Uhr) eröffnet der FSV Frankfurt beim VfB Stuttgart II. Am Samstag (14 Uhr) stehen dann Steinbach Haiger (in Balingen), Eintracht Frankfurt II (in Koblenz), Kickers Offenbach (gegen Hoffenheim II) und Hessen Kassel (gegen Aalen) auf dem Platz.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es dann noch für Fulda-Lehnerz in Homburg um Punkte. In den Weihnachtsurlaub können allerdings nicht alle gehen, denn in der kommenden Woche gibt es noch einige Nachholspiele.