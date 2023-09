Zum Achselzucken: Kickers Offenbach hat auch in Mainz verloren.

Zum Achselzucken: Kickers Offenbach hat auch in Mainz verloren. Bild © Imago Images

Das passierte in der Regionalliga am Samstag

Kickers Offenbach hinkt den eigenen Erwartungen weiter hinterher und verliert auch beim Letzten der Regionalliga Südwest. Fulda-Lehnerz und Steinbach-Haiger sind obenauf, der FSV Frankfurt verliert zu Hause.

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz setzt sich langsam in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest fest. Die Osthessen bezwangen am Samstag dank eines Dreierpacks von Marius Köhl TuS Koblenz mit 4:1. In der Tabelle ist Fulda zumindest vorerst Dritter.

Weitere Informationen FULDA-LEHNERZ - TUS KOBLENZ 4:1 (1:0) Tore: 1:0 Köhl (27.), 2:0 Köhl (47.), 3:0 Köhl (52.), 3:1 Shaqiri (61.), 4:1 Beal (79.)

Zuschauer: 1.602 Ende der weiteren Informationen

Auch Steinbach mischt oben mit

Zwei Plätze dahinter rangiert Steinbach-Haiger, das in Aalen souverän 3:0 gewann. Die Tore für die Mittelhessen schossen Nicolas Wähling (7.), Marvin Jung (17.) und Christoph Maier (90.).

Weitere Informationen VFR AALEN - STEINBACH HAIGER 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Wähling (8.), 0:2 Jung (17.), 0:3 Maier (90.)

Zuschauer: 1.148 Ende der weiteren Informationen

Kickers blamieren sich beim Schlusslicht

Eine regelrechte Blamage leisteten sich die Offenbacher Kickers, die beim Liga-Letzten TSV Mainz mit 1:2 verlor. Den 0:1-Rückstand gleich Marcos Alvarez per Strafstoß noch aus (64.), dem zweiten Mainzer Treffer durch Silas Schwarz (81.) hatte der OFC aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Weitere Informationen TSV MAINZ - K.OFFENBACH 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Wimmer (54.), 1:1 Alvarez (64./HE), 2:1 Schwarz (81.)

Zuschauer: 1.512 Ende der weiteren Informationen

Frankfurts Last-Minute-Treffer reicht nicht

Eine Niederlage kassierte auch der FSV Frankfurt. Die Bornheimer hatten gegen den SGV Freiberg mit 2:3 das Nachsehen. Der Anschlusstreffer von Lukas Hupfauf in der Nachspielzeit kam zu spät (90. + 4).