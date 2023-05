Der TSV Steinbach Haiger tut alles, was nötig ist, um doch noch aufzusteigen.

Der TSV Steinbach Haiger lässt sich im Aufstiegsrennen nicht abschütteln, Hessen Kassel bewahrt im Abstiegskampf die Kontrolle. Nur der OFC ist weiter völlig von der Rolle.

Rossmann verlor mit seinen Kickers gegen Steinbach.

Der TSV Steinbach Haiger hat seine Pflichtaufgabe am Samstag erfüllt und den Anschluss zur Tabellenspitze gewahrt. Die Mittelhessen schlugen Walldorf 2:1 und rücken bis auf einen Zähler an Tabellenführer Ulm ran, der allerdings am Sonntag noch im Einsatz ist. Die Tore für den TSV schossen Arif Güclü (10. Minute) und Donny Bogicevic (86.).

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger - FCA Walldorf 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Güclü (11.), 2:0 Bogicevic (87.), 2:1 Ibrahim (90.)

Zuschauer: 1.126 Ende der weiteren Informationen

Kassel verschafft sich Luft

Für den Ligaverbleib existenziell wichtige Punkte sicherte sich der KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen gewannen 2:0 beim Bahlinger SC und vergrößerten den Abstand auf die Abstiegsplätze wieder auf vier Punkte. Presley Pululu (37.) und Noah Jones per Foulelfmeter (61.) trafen für Kassel.

Weitere Informationen Bahlinger SC - KSV Hessen Kassel 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Pululu (36.), 0:2 Jones (61.)

Zuschauer: 727 Ende der weiteren Informationen

OFC verliert auch in Mainz

Nichts geht hingegen mehr bei Kickers Offenbach. Der OFC kassierte in Mainz die dritte Pleite in Folge. Durch das 0:2 sind die Offenbacher auf Platz neun und damit im absoluten Niemandsland der Tabelle angelangt.