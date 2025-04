Der TSV Steinbach Haiger dreht in Villingen einen Rückstand. Gießen verpasst einen wichtigen Sieg knapp, während Hessen Kassel weiter im Aufwind ist. Fulda holt zumindest einen Punkt.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Regionalliga Südwest einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team gewann am Samstag mit 3:1 in Villingen, für die Treffer sorgten Michael Guthörl und zweimal Justin Steinkötter. In der Tabelle hat Steinbach damit sogar den FSV Frankfurt hinter sich gelassen.

Weitere Informationen FC Villingen - TSV Steinbach Haiger 1:3 (1:2) Tore: 1:0 Sökler (25.), 1:1 Guthörl (33.), 1:2 Steinkötter (45.), 1:3 Steinkötter (87., Elfmeter)

Zuschauer: 616 Ende der weiteren Informationen

Gießen schenkt Sieg kurz vor Schluss her

Der FC Gießen tritt im Abstiegskampf auf der Stelle: Die Mittelhessen lagen dank des Treffers von David Siebert lange 1:0 gegen Göttingen vorn, kassierten kurz vor Schluss aber doch noch den Ausgleich. Rang 17 würde aktuell den Abstieg bedeuten.

Weitere Informationen FC Gießen - Göppinger SV 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Siebert (37.), 1:1 Baroudi (88.)

Zuschauer: 441 Ende der weiteren Informationen

Kassel setzte Aufwärtstrend fort

Hessen Kassel setzte derweil seinen Aufwärtstrend auch gegen Spitzenteam Freiberg fort. Das späte Tor von Marco Hingerl bedeutete einen 1:0-Heimsieg und den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle.

Weitere Informationen KSV Hessen Kassel - SGV Freiberg 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hingerl (84.)

Zuschauer: 3.052 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz teilt Punkte mit Trier

Einen Punkt hinter Kassel findet sich die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wieder. Die Osthessen trennten sich von Eintracht Trier torlos 0:0.

Weitere Informationen Eintracht Trier - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:0 (0:0) Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 2.797 Ende der weiteren Informationen

Klatsche für den OFC

Bereits am Freitag hatten die Offenbacher Kickers eine bittere 1:5-Pleite in Homburg kassiert. Die U21 von Eintracht Frankfurt und der FSV Frankfurt trennten sich 2:2.