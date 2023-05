Der TSV Steinbach Haiger hat es knapp verpasst, sich ein Aufstiegs-Endspiel zu erkämpfen. Trotzdem ist man mit der Saison zufrieden - und möchte sie demnächst noch krönen.

Beinahe hätte der TSV Steinbach Haiger seinen Showdown um den Aufstieg in die 3. Liga bekommen. Doch trotz des Sieges bei der U23 des VfB Stuttgart herrschte am Samstag Enttäuschung, denn Ulm gewann seinerseits 5:0 gegen Fulda-Lehnerz und steht damit als Aufsteiger fest.

"Die Mannschaft hat es top gemacht"

"Wir wussten ja, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand hatten. Wir haben uns nur auf das Spiel gegen Stuttgart konzentriert und fokussiert", sagte Steinbach-Trainer Pascal Bieler dem hr-sport über die Herangehensweise. Auch wenn man dann doch über das Geschehen in Ulm informiert war. "Irgendwann hat es sich natürlich rumgesprochen. Umso höher ist es anzurechnen, wie sich die Mannschaft noch mal in alle Bälle geschmissen und Spielwitz entwickelt hat." Der 2:0-Sieg in Stuttgart konnte im Aufstiegskampf aber nicht mehr helfen.

In Haiger ist man mit der zu Ende gehenden Spielzeit dennoch sehr zufrieden. "Es war eine sehr gute Saison. Die Mannschaft hat es top gemacht", so Bieler. "Es gab immer wieder Widerstände, die wir überwinden mussten." Einer dieser Widerstände machte ihn überhaupt erst zum Coach: Trainer Ersan Parlatan ließ sich Anfang September vom 1. FC Nürnberg abwerben, der TSV musste auf Trainersuche gehen. Und fand mit Bieler jemanden, der Steinbach bis zuletzt in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest hielt.

Erst gegen Ulm, dann Hessenpokal-Finale

Auch wenn der ganz große Coup ausgeblieben ist, ist die Saison für den TSV Steinbach Haiger noch lange nicht gelaufen. Am Samstag (14 Uhr) kann man im letzten Ligaspiel gegen Ulm noch mal zeigen, wie nah man am Meistertitel dran war. "Es wird ein vernünftiger und richtig guter Rahmen zum Saisonabschluss für beide Mannschaften", so Bieler.

Und eine Woche später (3. Juni, 16.45 Uhr) steht das Finale im Hessenpokal beim FSV Frankfurt auf dem Programm. "Wir wollen auf jeden Fall mit einem Titel nach Hause fahren", sagte Bieler. Den Hessenpokal, der gleichbedeutend mit der Teilnahme am DFB-Pokal der Folgesaison ist, holte der TSV zuletzt im Jahr 2020 - auch damals gegen den FSV Frankfurt.