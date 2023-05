TSV-Trainer Pascal Bieler gewann in Stuttgart, konnte aber trotzdem nicht so richtig jubeln.

TSV-Trainer Pascal Bieler gewann in Stuttgart, konnte aber trotzdem nicht so richtig jubeln. Bild © Imago Images

Der TSV Steinbach Haiger gewinnt, kann Spitzenreiter Ulm aber dennoch nicht mehr einholen. Hessen Kassel verliert, kann aber doch den Klassenerhalt feiern.

Der TSV Steinbach Haiger muss seine Träume vom Aufstieg in die 3. Liga begraben. Zwar gewannen die Mittelhessen ihr Spiel beim VfB Stuttgart II am Samstag mit 2:0 (0:0), weil Spitzenreiter Ulm aber auch gewann, können die Steinbacher den SSV am letzten Spieltag nicht mehr überholen.

Weitere Informationen VfB Stuttgart II – TSV Steinbach Haiger 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Güclü (65.), 0:2 Breitfelder (81.)

Zuschauer: 250 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz kommt in Ulm unter die Räder

Ulm ließ der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nicht den Hauch einer Chance und fertigte die Osthessen 5:0 (2:0) ab. Vor rund 10.000 Zuschauern feierten die Spatzen den Aufstieg in Liga drei.

Weitere Informationen SSV Ulm – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Chessa (32.), 2:0 Roser (45.), 3:0 Maier (49.), 4:0 Reichert (56.), 5:0 Hansen (85.)

Zuschauer: 10.282 Ende der weiteren Informationen

Kassel verliert und feiert

Beim KSV Hessen Kassel ärgerte man sich zunächst über eine 2:3-Niederlage gegen Trier, weil aber auch Worms sein Spiel verlor, können die Nordhessen nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen und konnten trotzdem feiern. Noah Jones schnürte für Kassel den Doppelpack (11., 23.).

Weitere Informationen Hessen Kassel – Eintracht Trier 2:3 (2:0) Tore: 1:0 Jones (11.), 2:0 Jones (23.), 2:1 Boesen (60.), 2:2 Mauer (67.), 2:3 Maurer (85.)

Zuschauer: 3.286 Ende der weiteren Informationen

Peters-Doppelpack reicht dem FSV nicht

Der FSV Frankfurt musste sich in Freiberg mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Cas Peters brachte die Bornheimer zwei Mal in Führung (9., 84.), zwei Mal hatten die Freiberger aber eine Antwort parat.