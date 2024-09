Beim SV Wehen Wiesbaden ist man nach dem Sieg in Essen "rundum zufrieden". Auch Neuzugang Fatih Kaya kommt immer mehr auf Touren - pünktlich zu den ersten echten Spitzenspielen.

Elf Punkte aus fünf Spielen, noch ungeschlagen und jüngst ein klarer Sieg bei Rot-Weiß Essen: Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga einen guten Saisonstart hingelegt. "Wenn man 3:0 an der Hafenstraße gewinnt, kann man rundum zufrieden und stolz auf die Mannschaft sein", sprach Trainer Nils Döring nach der Partie am Samstag bei Magentasport seinem Team ein Lob aus.

Tatsächlich verteidigte der SVWW konzentriert und schlug vorne eiskalt zu. Dabei tat sich besonders Neuzugang Fatih Kaya mit zwei Toren hervor. Der Stürmer war kurz vor Saisonbeginn verpflichtet worden, damals allerdings noch verletzt. Nun kommt er nach seinen Sprunggelenksbeschwerden immer besser in Tritt und scheint die erhoffte Verstärkung für den Angriff zu werden.

Kaya ist heiß, Döring ist demütig

"Ich bin heiß auf die Saison, ich will Gas geben", so Kaya unmittelbar nach dem Spiel in Essen. "Was man erwarten kann und auch kriegen wird: Dass ich immer alles gebe, so lange ich kann. Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, das habe ich heute auch gemerkt." Eine gute Stunde hielt der Angreifer durch, bevor er durch Moritz Flotho ersetzt wurde.

Nach einer holprigen Vorbereitung hat sich der SVWW erstmal in der Spitzengruppe der 3. Liga festgesetzt. Für einen Zweitliga-Absteiger, der einen großen Umbruch zu überstehen hatte, keineswegs eine Selbstverständlichkeit. "Wir sind froh, dass sich die Jungs so weiterentwickeln und die Dinge so umsetzen", sagte Döring, um direkt seine Mahnung aus der Sommerpause zu wiederholen: "Wir müssen demütig an die Sache rangehen."

Spitzenspiele stehen vor der Tür

In Wiesbaden schauen sie laut Döring "von Woche zu Woche - und das ist kein Spruch". In den kommenden Wochen wird es dabei die ersten echten Spitzenspiele der Saison geben: Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt Tabellennachbar SV Sandhausen nach Wiesbaden. In der anschließenden Englischen Woche geht es dienstags (19 Uhr) zum Tabellenzweiten nach Aue, vier Tage später (Samstag, 14 Uhr) stellt sich Mitabsteiger VfL Osnabrück in Wiesbaden vor.

"Wir sind jetzt in der Phase, in der wir sagen: Wir sind effektiv, wir sind selbstbewusst und wollen natürlich diesen Weg weitergehen", so Döring. In der aktuellen Form sind Kaya und Co. für die kommenden Aufgaben jedenfalls gut gerüstet.