Der SV Wehen Wiesbaden treibt die Planungen für die nächste Saison voran, wenngleich die Ligazugehörigkeit des Clubs noch ungewiss ist. Der erste Neuzugang aber ist in Hessen kein ganz Unbekannter.

Wenngleich der SV Wehen Wiesbaden noch mittendrin steckt im Kampf gegen Abstieg aus der zweiten Bundesliga, laufen die Planungen für die kommende Saison bereits - seit Mittwoch steht nun auch der erste Neuzugang für den Club aus der hessischen Landeshauptstadt fest: Ivan Franjic, ein offensiver Mittelfeldspieler, kommt ablösefrei vom Regionalligisten Würzburger Kickers. Über die Vertragsdauer machte der SVWW keine Angaben.

"Ivan ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der kreative Momente mit einer hohen Spielintelligenz vereint. Er verfügt über einen guten Antritt und besitzt eine Körperlichkeit, mit der er sich in direkten Duellen immer wieder durchsetzt", ließ SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer wissen.

Der in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen und Erzgebirge Aue fußballerisch ausgebildete 26-Jährige könnte einigen in Hessen auch aus seiner Zeit beim FSV Frankfurt bekannt sein. Für die Bornheimer spielte er in der Saison 2021/22. In der aktuellen Spielzeit kommt Franjic für Würzburg in 29 Spielen auf einen Treffer und 17 Torvorlagen.