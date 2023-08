Der SV Wehen Wiesbaden, der so gut in die Zweitliga-Saison gestartet ist, wäre gerne im Spielrhythmus geblieben. Beim Pokalwochenende muss der SVWW allerdings zuschauen, mögliche Testspielgegner sagten dem Verein zudem ab.

Videobeitrag Video Die Pressekonferenz nach dem Spiel Hertha gegen Wehen Wiesbaden Video SVWW-Trainer Markus Kauczinski Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Während am kommenden Wochenende alle anderen Vereine der ersten und zweiten Liga im Pokal-Einsatz sind, muss der SV Wehen Wiesbaden zuschauen: Das Team, das als Aufsteiger so stark in die Zweitliga-Saison gestartet ist, hat unfreiwillig spielfrei.

Denn weil Bayern München und RB Leipzig am kommenden Samstag den Supercup ausspielen, ist das SVWW-Pokalspiel gegen RB auf Ende September terminiert worden. "Wir haben ein Spiel gegen Preußen Münster vereinbart", verkündete Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski noch in der vergangenen Woche auf der Pressekonferenz. Da Drittligist Münster als Bayern-Gegner ebenfalls von der Verschiebung in den September betroffen ist, hätte das ideal gepasst. Man wollte sich an diesem Donnerstag (10. August) etwa auf der Hälfte des Weges für ein Testspiel treffen.

Weitere Informationen SVWW holt Kade aus Dresden Der SV Wehen Wiesbaden hat am Donnerstag einen weiteren Neuzugang präsentiert: Mittelfeldspieler Julius Kade kommt von Dynamo Dresden in die hessische Landeshauptstadt. Paul Fernie, Sportlicher Leiter des SVWW, beschreibt den 24-Jährigen als "laufstarken Box-to-Box-Spieler mit einem guten linken Fuß". Ende der weiteren Informationen

Metz macht kurzfristigen Rückzieher

Doch Münster sagte ab - der Verein bestreitet am Samstag sein Erstrunden-Match im Westfalenpokal. Der SVWW, der unbedingt im Spielrhytmus bleiben wollte, suchte weiter und wurde sich schließlich mit dem französischen Erstligisten FC Metz einig, der am kommenden Sonntag in die heimische Saison startet.

Die Partie wurde für den 9. August in Idar-Oberstein angesetzt und vom SVWW vermeldet. Doch Metz machte am Tag vorher einen Rückzieher - und die Wiesbadener standen wieder ohne Testspielgegner da. "Somit wird der SVWW in der Ligapause kein Testspiel bestreiten", twitterte der Verein.

Pause zur Unzeit

Die Pause kommt für den SV Wehen Wiesbaden zur Unzeit: Beim Zweitliga-Start mit vier Punkten aus zwei Spielen präsentierte sich das Team zwar sehr diszipliniert und kampfstark. Allerdings brauchen gerade die Neuzugänge und Akteure wie Top-Stürmer Ivan Prtajin, der einen Großteil der Saisonvorbereitung wegen einer Verletzung verpasst hatte, dringend Spielpraxis. Die gibt es nun aber erst wieder, wenn es am 18. August (18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC um die nächsten Zweitliga-Punkte geht.