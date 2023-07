In zwei Wochen startet die neue Zweitliga-Saison. Der SV Wehen Wiesbaden ist frisch zurück aus dem Trainingslager und hat noch zwei echte Härtetests vor der Brust.

Schweißtreibende Trainingseinheiten, ein Testspiel gegen den dänischen Vizemeister und eine erfrischende Rafting-Tour: Der SV Wehen Wiesbaden hat im Trainingslager in Fügen in Österreich ordentlich geschuftet. Wie gut der Aufsteiger auf die kommende Zweitliga-Saison vorbereitet ist, wird sich am Samstag zeigen.

Testspiel, Autogrammstunde und neues Trikot

Denn ab 15.30 Uhr testet der SVWW in der heimischen Arena gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Rund um die Partie feiern die Wiesbadener die Saisoneröffnung mit ihren Fans, von denen der Verein rund 2.500 erwartet. Dabei soll es auch eine Autogrammstunde mit der Mannschaft geben, zudem wird das neue Heimtrikot vorgestellt. Eine Woche später wird dann noch gegen Fortuna Sittard aus der ersten niederländischen Liga getestet, ehe schon Ende Juli das erste Zweitliga-Spiel gegen Magdeburg steigt.

Weitere Informationen Neues Heimtrikot vorgestellt Der SV Wehen Wiesbaden hat am Freitag sein neues Heimtrikot vorgestellt. Das Jersey ist in rot gehalten, der Schulterbereich ist schwarz. Bei der Saisoneröffnung wird das neue Trikot erstmals verkauft. Ende der weiteren Informationen

Ob es für den SVWW im Unterhaus nur um den Klassenerhalt geht? "Für mich geht es zunächst um prinzipielle Dinge, wie wir auftreten und wie wir mit dem Druck 2. Liga umgehen, mutig zu sein, die Leute mitzunehmen und zu begeistern", sagte Trainer Markus Kauczinski in einem Interview mit dem Wiesbadener Kurier am Freitag. Und machte eine durchaus selbstbewusste Ansage: "In der 3. Liga haben wir die zweitmeisten Tore geschossen. Mit unserer Energie und unserem Spirit, den wir uns angeeignet haben, können wir eine gute Rolle spielen." Der Coach verwies darauf, mit dem Karlsruher SC als Aufsteiger einst Fünfter geworden zu sein.

Testspiele, Trainingslager, Vorbereitung Das ist der Sommerfahrplan des SV Wehen Wiesbaden Hertha BSC, Schalke, HSV: Auf den SV Wehen Wiesbaden warten nach dem Aufstieg in die 2. Liga die ganz großen Namen. Wie sich die Hessen auf die Saison vorbereiten, hat der hr-sport hier aufgelistet. Zum Artikel

Hollerbachs Zukunft noch immer offen

Die Wiesbadener haben bei ihrem letzten Zweitliga-Abenteuer 2019/2020 den Saisonstart gründlich verhauen (nur ein Punkt aus den ersten sieben Spielen) - und wohl genau daraus gelernt. Während damals im Sommer fast nur junge Spieler verpflichtet wurden, soll es dieses Mal die Mischung machen. "In der Abwehr haben wir bei den Neuen auch auf eine gewisse Erfahrung geachtet, weil wir dort schon viele junge Spieler haben", so Kauczinski. Im Trainingslager stießen mit Keanan Bennetts und Hyunju Lee zwei weitere Neuzugänge zum Team.

Beim 5:1 in Biebrich und dem 1:1 gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland hat die Mannschaft bereits einiges an Potenzial angedeutet. Auf dem Platz stand dabei jeweils auch Benedict Hollerbach, dessen Zukunft noch immer ungeklärt ist. "Es kann sein, dass er bleibt, dass er länger bleibt, es kann sein, dass er schnell geht. Ich behandle ihn ganz normal und ich gehe damit sportlich um", ist auch Kauczinski unsicher, wie lange er den umworbenen Stürmer noch in seinen Reihen hat. Die Fans haben am Samstag aber wohl noch mal die Möglichkeit, den Torjäger im SVWW-Trikot zu sehen.