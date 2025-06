Der SV Wehen Wiesbaden startet am Mittwoch offiziell in die neue Saison.

Nach den obligatorischen Leistungstests am Montag und Dienstag versammelt sich die Mannschaft von Trainer Nils Döring um 11 Uhr erstmals auf dem Trainingsplatz auf dem Wehener Halberg. Nach zwei Testspielen am Samstag (gegen Wörsdorf) und am kommenden Freitag (gegen Hoffenheim II) reist der Drittligist ins Trainingslager nach Fügen im Zillertal (6. bis 13.Juli). Der erste Spieltag steigt am ersten August-Wochenende, das erste Saison-Highlight wartet Ende August in der 1.DFB-Pokal-Runde. Gegner dann: der FC Bayern.