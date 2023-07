Die HSG Wetzlar startet mit einem echten Kracher in die neue Bundesligasaison.

Wie die Mittelhessen am Freitag mitteilten, ist Champions-League-Sieger SC Magdeburg am Freitag, den 25. August, der erste Gegner der neuen Spielzeit. Die Partie in der Buderus-Arena wird um 19 Uhr angepfiffen.

Zwei Tage später beginnt die Saison auch für die MT Melsungen. Die Nordhessen haben gegen Göppingen ebenfalls Heimrecht. Die MT-Fans dürfen sich gleich über drei Heimspiele in Folge zu Saisonbeginn freuen: Die nächsten Besucher in der Rothenbach-Halle heißen Leipzig (2. September) und der HSV (7. September).