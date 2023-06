Keine Punkte zum Saisonabschluss: Die hessischen Handball-Clubs Melsungen und Wetzlar haben die Bundesliga-Saison am Sonntag mit Niederlagen beendet.

Die MT Melsungen verlor ihr finales Spiel beim Handball Sport Verein Hamburg. Die 28:33-Niederlage beim Tabellennachbarn bedeutet am Saisonende Rang acht. Timo Kastening war mit sechs Treffern bester Werfer der Melsunger. Trotz der in Summe enttäuschenden Saison will die MT weiter auf Trainer Roberto Garcia Parrondo setzen.

Wetzlar verliert gegen Magdeburg

Auch die HSG Wetzlar beendete die Saison mit einer Niederlage. Die Mittelhessen verloren gegen den Tabellenzweiten aus Magdeburg mit 30:35. Wetzlar liegt damit in der Schlusstabelle auf Rang 16, den Klassenerhalt hatte sich die HSG schon vor einigen Wochen gesichert. Bester HSG-Werfer der Partie war Adam Nyfjäll mit sieben Toren.