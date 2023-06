Melsungen gewinnt Hessen-Derby in Wetzlar

Die MT Melsungen hat das Derby bei der HSG Wetzlar gewonnen. Zu verdanken hatten die Nordhessen das ihrem überragenden Torhüter, an dem sich die Mittelhessen die Zähne ausbissen.

Die MT Melsungen hat das Hessen-Derby bei der HSG Wetzlar am Sonntag für sich entschieden. In einer packenden Partie hatten die Nordhessen mit 27:25 (14:10) das bessere Ende für sich. Melsungen hat damit weiter die Chance, sich nach einer durchwachsenen Saison doch noch für den Europapokal zu qualifizieren.

Simic Matchwinner mit 16 Paraden

Die HSG Wetzlar konnte durch die Niederlage von Minden bereits drei Tage zuvor den Klassenerhalt auf der Couch bejubeln. Gerne hätten sie ihren Fans einen Derbysieg noch obendrauf geschenkt. An Melsungens Torwart Nebojsa Simic bissen sich die Mittelhessen aber die Zähne aus. Der Schlussmann aus Montenegrino wehrte überragende 16 Abschlüsse ab.

Bester Werfer der Partie war HSG-Profi Lenny Rubin (acht Tore). Melsungens Top-Scorer war Arnar Freyr Arnarsson mit fünf Treffern.

Störgeräusch vorher: Cavor vor Wechsel?

Für einige Aufregung sorgte vor dem Anwurf die gerade im Hinblick auf die hessischen Teams gut informierte Seite "Handball Leaks". Die berichttete, dass sich Wetzlars Stefan Cavor im Sommer 2024 der MT Melsungen anschließen wird.

Cavors Vertrag läuft eigentlich noch bis 2026. Der 28-Jährige war in dieser Saison nach langer Verletzungspause erst im Februar zurückgekehrt und gehörte zu den Stützen. Auch am Sonntag zeigte Cavor seine Qualitäten, unter anderem mit einem "No-Look-Pass" in der ersten Halbzeit. Cavors Leistung schien gegen sein vermeintlich zukünftiges Team jedenfalls nicht negativ beeinflusst.