Handball-Bundesliga MT Melsungen ringt Wetzlar in spannendem Hessenderby nieder

MT Melsungen ringt Wetzlar in spannendem Hessenderby nieder

Die HSG Wetzlar ist im Hessenderby lange Zeit mit der MT Melsungen auf Augenhöhe. Am Schluss setzt sich aber doch die Klasse des Spitzenteams durch.

Veröffentlicht am 07.12.24 um 20:43 Uhr

HSG-Spieler Vladimir Vranjes geht Alexandre Cavalcanti von der MT Melsungen an die Wäsche. Bild © Imago Images

Die MT Melsungen hat das Hessenderby in der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Die Partie in Wetzlar am Samstagabend endete 29:27 (14:14) aus nordhessischer Sicht.

Wetzlar war von Beginn an ebenbürtig - oder sogar mehr. Nach gut 20 Minuten stand eine Drei-Tore-Führung der Hausherren auf der Anzeigetafel. Die konnten die Melsunger aber wieder egalisieren. Folgerichtig endete die erste Hälfte 14:14.

HSG dreht das Spiel - und verliert trotzdem

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst danach aus, als wäre die MT nun in der Spur. Die Nordhessen lagen 20:17 vorne, nach einer Auszeit drehte die HSG das jedoch in ein 21:20 aus ihrer Sicht - beste Voraussetzungen für eine extrem spannende Schlussphase.

Zunächst sah der Melsunger Elvar Örn Jónsson neun Minuten vor Schluss nach einem Foulspiel die Rote Karte. Die Partie ging dann hin und her - und die MT Melsungen hatte am Ende im Herzschlagfinale die stärkeren Nerven.