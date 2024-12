Die MT Melsungen bleibt das Maß der Dinge in der Handball-Bundesliga. Gegen den HSV Hamburg fuhren die Nordhessen einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. Deutlich knapper machte es die HSG Wetzlar gegen Leipzig.

Die MT Melsungen hält die Verfolger weiter auf Distanz. Der Tabellenführer eröffnete am Mittwoch den 14. Spieltag der Handball-Bundesliga und fuhr einen ungefährdeten 35:28-Sieg gegen den HSV Hamburg ein. In der heimischen Rothenbach-Halle gerieten die Nordhessen kein einziges Mal in Rückstand.

3:0-Lauf nach der Pause macht den Deckel drauf

In der Anfangsphase der Partie bestimmten die Torhüter beider Teams das Geschehen. Der Pole Adam Morawski für die MT und der Ägypter Mohamed El-Tayer für den HSVH zeigten zahlreiche starke Paraden. Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Gastgeber dann mehr Zugriff auf das Spiel. Über 7:4 (11. Minute) zog Melsungen auf 10:6 (15.) davon. Bis zur Pause war der Vorsprung dann auf fünf Treffer angewachsen.

Mit einem 3:0-Lauf unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Meldungen auf 20:12 (34.). Die Hamburger mühten sich nach Kräften, leisteten sich aber schlicht viele technische Fehler, um dem Ligaprimus noch einmal gefährlich werden zu können. Beste Melsunger Werfer waren Nikolaj Enderleit, Dimitri Ignatow, Alexandre Cavalcanti und Ian Barrufet mit je fünf Treffern.

Weitere Informationen MT Melsungen - HSV Hamburg 35:28 (17:12) Tore für Melsungen: Barrufet (5), Cavalcanti (5), Enderleit (5), Ignatow (5), Balenciaga (3), Moraes Ferreira (3), Eickhoff (2), Jonsson (2), Kristopans (2), Kastening (1), Mandic (1), Sipos (1)



Tore für Hamburg: Weller (8), Arenth Lassen (6), Bo Andersen (5), Tissier (4), Ilic (2), Sauter (2), Mortensen (1)



Zuschauer: 3.827 Ende der weiteren Informationen

HSG Wetzlar gewinnt Krimi gegen Leipzig

Einen Heimsieg feierte kurz darauf auch die HSG Wetzlar. Gegen SC DHfK Leipzig taten sich die Mittelhessen vor 2.727 Zuschauern aber deutlich schwerer. In einem wahren Krimi behielt die HSG am Ende dann aber doch mit 31:30 die Oberhand gegen den Tabellennachbarn. Rückraumspieler Dominik Mappes trug neun Tore und vier Assists zum umkämpften Erfolg bei.

Der fünfte Saisonsieg bringt den Liga-13. zwar nicht im Tableau voran, der Abstand auf die Abstiegsplätze ist aber auf fünf Punkte angewachsen.