Tabellenführer und starker EL-Start Der Glaube trägt die MT Melsungen zum Erfolg

Die Erfolgsserie der MT Melsungen will einfach nicht abreißen. Hinter dem starken Saisonstart steckt ein Konzept – das auch am Dienstag gegen Reykjavik zum Erfolg führen soll.

Videobeitrag Die MT Melsungen grüßt von der Tabellenspitze | hessenschau Sport vom 21.10.2024 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Die Bilanz liest sich wie die eines Spitzenteams: Sechs Siege in sieben Ligaspielen, Bundesliga-Tabellenführer, beide Partien im Europapokal gewonnen. Der Höhenflug der MT Melsungen hört einfach nicht auf, mit dem 33:31-Sieg gegen die Füchse Berlin fertigten die Nordhessen am Samstag das nächste Topteam ab.

Dass die MT nun selbst den Status einer solchen Spitzenmannschaft erlangt hat, will man in Melsungen aber nicht hören. "Das Thema will ich nicht zu hoch hängen. Wir sind früh in der Saison, haben eine Dreifachbelastung und müssen schauen, wie wir das durchhalten", sagt Sportdirektor Michael Allendorf im Gespräch mit dem hr-sport.

Da trifft es sich gut, dass die Nordhessen in dieser Saison auf eine Vielzahl von Spielern zurückgreifen können. "Wir haben darauf geachtet, dass wir unseren Kader breit aufstellen. Das kommt uns mit der Dreifachbelastung zu Gute", so Allendorf.

MT Melsungen empfängt Valur Reykjavik

Tatsächlich ist der Terminkalender der MT Melsungen aktuell eng durchgetaktet, Anfang Oktober absolvierte die Mannschaft vier Spiele in gerade einmal zehn Tagen. Weiter geht das strenge Programm am Dienstag – um 20:45 ist in der European League Valur Reykjavik zu Gast.

Die Isländer erwischten einen eher mittelmäßigen Start in den Wettbewerb, einer Niederlage in Skopje folgte ein Remis gegen den FC Porto. Ganz anders die MT Melsungen: Die Gruppengegner aus Portugal und Mazedonien besiegte das Team von Roberto Garcia Parrondo jeweils klar, entsprechend geht die MT gegen Reykjavik als Favorit in die Partie.

MT Melsungen reagiert stärker auf Rückschläge

Siege wie am Fließband, Tabellenführer in der Bundesliga und Gruppenerster in der European League – hinter dem berauschenden Start der MT Melsungen steckt ein Konzept. Und das beschränkt sich nicht nur auf den breiten Kader. "Konstanz auf der Trainerposition ist ein wichtiger Faktor. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass das Team als Mannschaft funktioniert", erklärt Michael Allendorf.

Im Gegensatz zur vergangenen Saison reagiere die Mannschaft nun stärker auf Rückschläge, betont der Sportdirektor. "Wir haben in Mannheim unsere erste Saisonniederlage bekommen, aber die Jungs haben weiter an sich geglaubt", so Allendorf. Dieser Glaube soll die Nordhessen auch gegen Reykjavik zum Erfolg führen – mit einem Sieg könnte die MT ihre Tabellenführung in der Gruppe F noch weiter ausbauen.