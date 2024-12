Das sind die Gegner von Frankfurt Galaxy in der kommenden Saison

European League of Football

Neue Saison, neue Divisionen! Die European League of Football hat die Gegnerpaarungen für die Saison 2025 veröffentlicht. Frankfurt Galaxy spielt sechs Mal daheim und sechs Mal auswärts. Ein Duell mit dem Lieblingsgegner fehlt aber.

Veröffentlicht am 16.12.24 um 17:46 Uhr

Auch in dieser Saison duelliert sich die Galaxy wieder mit den Paris Musketeers. Bild © Imago Images

Nach der Bekanntgabe der vier Divisionen hat die European League of Football (ELF) am Dienstag auch die Inter-Divisional-Games für die Saison 2025 verraten. Die Frankfurt Galaxy trifft demnach auf die Prague Lions aus der Ost Division, auf die Madrid Bravos aus dem Süden und auf das neue Team der Nordic Storm (Kopenhagen) aus dem Norden.

In der eigenen Division treffen die Hessen auf die Cologne Centurions, Stuttgart Surge und die Paris Musketeers. Gegen alle Gegner absolvieren die "Men in Purple" je ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Insgesamt kommen so zwölf Liga-Spiele zusammen.

Ohne Playoffs kein Spiel gegen den Erzrivalen

Mit Vizemeister Stuttgart, Playoff-Kandidat Madrid und dem stark einzuschätzenden Neuling aus Kopenhagen erwartet die Galaxy-Fans gleich eine Reihe hoffentlich hochklassiger Spiele. Betrübt dürfte der Anhang aber darüber sein, dass es in dieser Saison zum ersten Mal nicht gegen Erzrivale Rhein Fire geht, das in der Nord-Division antritt.

Die Spiele gegen den Meister der vergangenen beiden Spielzeiten waren immer die bestbesuchten. Vergangene Saison lockte das Duell die Rekordkulisse von 13.586 Zuschauer auf den Bieberer Berg nach Offenbach, wohin das Spiel extra verlegt wurde. Auf ein ähnliches Spektakel (und die Ticket-Einnahmen) müssen sie in Frankfurt 2025 verzichten – zumindest in der regulären Saison.