Die Frankfurt Galaxy setzt ihre Erfolgsserie in der ELF fort: Gegen die Fehervar Enthroners halten sich die Men in Purple schadlos.

Erfolgreicher Nachmittag für die Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF): Das Team schickte am Sonntag Gegner Fehervar Enthroners mit 46:0 nach Hause.

Gegen die Außenseiter aus Ungarn punkteten die Frankfurter im ersten Viertel durch zwei Fieldgoals von Ryan Rimmler. Ab dem zweiten Viertel purzelten dann auch die Touchdowns vor 5.100 Fans am Bornheimer Hang.

Fehervar wehrt sich tapfer

Die Defensivreihe von Fehervar wehrte sich tapfer, die Offense war allerdings zu fehleranfällig. Das nutzte die Galaxy, um den ungefährdeten Sieg einzutüten.

Obwohl die Ungarn seit der 13:48-Pleite im Hinspiel zahlreiche neue Spieler verpflichtet haben, waren sie chancenlos. Wie bislang übrigens immer in der ELF, denn ihren einzigen Saisonsieg gab es nicht auf dem Feld, sondern am grünen Tisch. Für die Galaxy war der Sieg am Sonntag dagegen der siebte in Serie.