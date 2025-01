Während die Saison in der NFL langsam auf die Zielgerade einbiegt, steigt die Vorfreude bei den Football-Fans der Frankfurt Galaxy. Der Spielplan steht, die ersten Neuverpflichtungen sind ebenfalls schon bekannt. Ein Überblick.

Das Football-Fieber ist wahrscheinlich nie größer als Ende Januar. Zumindest wenn man die Fans außen vor lässt, deren NFL-Teams gerade unnötig aus den Playoffs ausgeschieden sind (Grüße nach Baltimore). Alle anderen, denen der Football am Herzen liegt, freuen sich auf das große Finale der Saison: auf die Conference Championships an diesem Sonntag und den Super Bowl zwei Wochen später.

Die Saison in der europäischen Schwester-Liga, der European League of Football (ELF) beginnt zwar erst in knapp vier Monaten, wenn der Football aber ohnehin gerade in aller Munde ist, dann sollte man die Welle auch mitreiten. So zumindest könnte man sich erklären, dass der hessische Vertreter, die Frankfurt Galaxy, derzeit eifrig die hauseigenen Social-Media-Kanäle bespielt.

Tatsächlich haben die Hessen in den vergangenen Tagen und Wochen viel zu verkünden gehabt: Der Spielplan steht, die Heimspiele sind inzwischen sogar zeitgenau terminiert. Und die Galaxy hat einige wichtige personelle Entscheidungen getroffen. Aber der Reihe nach.

Zweimal auswärts, zweimal Offenbach

Die Frankfurter starten mit zwei Auswärtsspielen in die Saison 2025. Am 18. Mai geht es zu Surge nach Stuttgart, sechs Tage später zu den Bravos nach Madrid. Die ersten beiden Heimspiele bestreiten die Men in Purple auf dem Bieberer Berg im benachbarten Offenbach. Gegen die Paris Musketeers am 1. Juni (16.25 Uhr) und exakt eine Woche später zur selben Uhrzeit gegen die Cologne Centurions.

Im ersten Heimspiel am Bornheimer Hang werden die Lions aus Prag empfangen (29. Juni, 13 Uhr), als letztes Team in der regulären Saison stattet Madrid den Hessen einen Besuch ab (17. August, 13 Uhr). In der Folgewoche starten die Playoffs.

Das Tainer-Team steht

Ob die Frankfurter in dieser Saison den Sprung unter die besten Teams der Liga schaffen, steht freilich noch in den Sternen. Die ersten Signings (Verpflichtungen) lassen sich aber durchaus sehen.

Das erklärte Ziel der Galaxy war die Professionalisierung des Trainerstabs. Mit Ex-NFL-Coach Bart Andrus stellten die Hessen bereits im Oktober 2024 ihren künftigen Chef-Trainer vor. Unterstützung bekommt der künftig von Defense-Trainer John Leijten, der mit Andrus bereits in der NFL Europa zusammengearbeitet hat, und Special-Teams-Coach Marvin Washington, der zuletzt für Liga-Konkurrent Stuttgart gearbeitet hat. Für die Offensive zeichnet der Chef-Trainer höchst persönlich verantwortlich.

Wright wird "viele schöne Spielzüge machen"

Auch die ersten neuen Spieler-Namen haben die Galaktischen bereits bekanntgegeben. In der Passverteidigung soll der US-Amerikaner Shyheim Battle zukünftig für Furore sorgen. Der 23-Jährige schaffte es vergangenes Jahr bei NFL-Club New York Jets immerhin ins Mini-Camp, nun setzt er seine Karriere in Europa fort. Der Name verspricht zumindest schon einmal Großes.

Apropos: Großes erhoffen sie sich in Frankfurt auch vom erfahrenen Wide Receiver Terry Wright. Auch mit ihm hat Coach Andrus in der Vergangenheit schon gearbeitet, hält richtig viel vom 28 Jahre alten Passempfänger, der wohl das neue Nummer-eins-Ziel von Quarterback Matthew McKay wird. "Terry ist vielseitig und wird viele schöne Spielzüge machen", ist zumindest Sportdirektor Thomas Kösling überzeugt.

Ein Mann, den die Galaxy-Fans auch in Zukunft gerne in lila sehen wollen, ist Runningback Sandro Platzgummer. Auch die Verantwortlich möchten gerne mit dem Österreicher verlängern, eine offizielle Verkündung gibt es allerdings noch nicht. Vielleicht haben die Hessen pünktlich zum Super Bowl aber ja noch eine weitere Hype-Nachricht für die Football-Fans in der Schublade.