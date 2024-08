European League of Football Frankfurt Galaxy beenden Saison mit Pleite gegen Paris

European League of Football

Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben sich mit einer deutlichen Heimniederlage aus der Saison und von ihren Fans verabschiedet. Das Team kassierte zum Abschluss einer verkorksten Spielzeit eine Klatsche gegen Paris.

Veröffentlicht am 25.08.24 um 16:20 Uhr

Frankfurt Galxy unterlag im Heimspiel Paris (in weiß-blauem Dress).

Frankfurt Galxy unterlag im Heimspiel Paris (in weiß-blauem Dress).

Frankfurt Galaxy hat auch das letzte Saisonspiel in der European League of Football (ELF) verloren. Das Team von Cheftrainer Thomas Kösling unterlag am Sonntag im Heimspiel den favorisierten Paris Musketeers mit 10:44.

Für die Galaxy endete damit eine verkorkste und alles andere als galaktische Saison. In zwölf Spielen gelangen nur vier Siege. Es setzte acht Niederlagen. Die Teilnahem an den Playoffs wurde damit deutlich verfehlt. Es ist die schlechteste Saison in der Geschichte von Frankfurt Galaxy. Fraglich ist nun auch, wie es mit dem Coaching-Team weitergeht.

Pariser Passempfänger nicht zu stoppen

Gegen Paris zeigten die Frankfurter eine engagierte, aber erfolglose Schlussvorstellung. Vor rund 7.000 Zuschauern im Stadion am Bornheimer Hang gerieten die Gastgeber schnell in Rückstand. Paris punktete im ersten Viertel mit zwei Touchdowns. Passempfänger Austin Mitchell fing zwei Zuspiele in der Endzone.

Die Gastgeber verkürzten im zweiten Viertel mit einem Field Goal (Ryan Rimmler) und einem Touchdown (Yannic Kiehl). Doch dem flinken Mitchell gelang erneut ein Touchdown für Paris. Mit einem 14-Punkte-Rückstand ging es in die Pause.

Ihre Überlegenheit spielten Gäste aus Frankreich auch in den letzten beiden Vierteln aus und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Frankfurt musste sich letztlich mit 10:44 geschlagen geben, eine der höchsten Niederlagen in dieser Saison.