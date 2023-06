Nach der Verletzung von Anführer Jakeb Sullivan hat Frankfurt Galaxy Steve Cluley als Ersatz verpflichtet. Am Samstag führte der US-Amerikaner das Football-Team zum ersten Heimspiel aufs Feld – und überzeugte auf ganzer Linie.

Was für ein Einstand! Quarterback Steve Cluley hat Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF) am Samstagabend zum Heimsieg über die Paris Musketeers geführt. Beim letztlich ungefährdeten 30:13 überzeugte die Nachverpflichtung aus den USA, die erst am Mittwoch in Frankfurt gelandet war, mit Pässen über 297 Yards und drei geworfenen Touchdowns.

Ein Trickspielzug zum Einstand

Die Vertretung des verletzten Stamm-Quarterbacks Jakeb Sullivan machte gegen Paris umgehend klar, dass er nicht nach Frankfurt gekommen ist, um den Football seinem Running back in die Hand zu drücken. Das erste richtige Play des US-Amerikaners war gleich ein sensationelles. Ein Trickspielzug, ein sogenannter Flea Flicker. Der Quarterback übergibt dabei den Football an den Running back, der einen Lauf antäuscht, nur um sich dann doch umzudrehen und das Ei wieder nach hinten zum Quarterback zu werfen.

Und weil die gegnerische Defensive mit einem Lauf gerechnet und nach vorne verschoben hatte, gab es Lücken in der zweiten Verteidigungsreihe der Pariser. Cluley sah das und warf einen Pass über das halbe Feld auf Wide Receiver Reece Horn. Die 7.200 Fans am Bornheimer Hang waren spätestens da verzückt.

Auf Cluleys Arm ist Verlass

"Steve hat einen sehr starken Arm. Es war das perfekte Play", sagte Headcoach Thomas Kösling nach dem Spiel und verteilte Lob an seine Nummer 10 und Offensive Coordinator Patrick Griesheimer. Unter dem hatte Cluley nämlich schon 2018 und 2019 die Offensive angeführt. Damals noch die von Frankfurt Universe in der German Football League (GFL).

Nahezu vier Jahre später feierte der 30-Jährige ein furioses Comeback in der Mainmetropole. "Er ist ein bisschen ein anderer Quarterback als Jakeb, vielleicht nicht ganz so schnell in seinen Entscheidungen. Aber wenn ein Loch in der Coverage da ist, dann wird er das mit seinem Arm nutzen", erklärt Kösling.

Galaxy scheint gut gerüstet

Noch mindestens zwei weitere Spiele wird Cluley seinen Landsmann Sullivan vertreten. Dann soll der Starting Quartback wieder fit sein, hofft man bei der Galaxy. Falls es doch ein oder zwei Spiele länger dauert, scheint man mit Cluley aber auch ganz gut aufgestellt.