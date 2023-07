Ready to go: Jakeb Sullivan kehrt bei der Galaxy zurück auf den Platz.

Ready to go: Jakeb Sullivan kehrt bei der Galaxy zurück auf den Platz. Bild © Imago Images

Die Frankfurt Galaxy kann wieder auf ihren Anführer bauen. Quarterback Jakeb Sullivan hat seine Knieverletzung auskuriert und wird gegen die Hamburg Sea Devils auf den Platz zurückkehren.

"Welcome back, Jakeb!" Mehr brauchte die Social-Media-Abteilung der Frankfurt Galaxy auf ihren Instagram-Post nicht schreiben. Allen Fans, die es mit den Men in Purple halten, war umgehend klar: Der wochenlang verletzte Quarterback Jakeb Sullivan wird die Hessen im Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils am Sonntag (16.25 Uhr) aufs Feld führen. Die Galaxy hat ihren Anführer zurück.

Stellvertreter machen ihre Sache gut

Sullivan hatte sich gleich im ersten Saisonspiel am Knie verletzt und die folgenden vier Partien verpasst. Gegen Hamburg wird der US-Amerikaner sein erstes Heimspiel der Saison bestreiten.

Vertreten wurde er zunächst für ein Spiel von Youngster Lars Heidrich, der die Galaxy zum Sieg bei den Fehervar Enthroners führte, und dann von seinem Landsmann Steve Cluley, den die Hessen als Ersatz aus den USA einfliegen ließen. Auch unter Cluley verloren die Frankfurter keine einzige Partie.

Sullivan wartet noch auf ersten Saisonsieg

Die einzige Niederlage der Saison geht somit auf Sullivans Konto. Die Pleite setzte es allerdings auch bei Titelfavorit Rhein Fire, das bisher noch keine einzige Niederlage kassiert hat. Bei den Hessen besteht trotzdem kein Zweifel daran, dass Sullivan der Starting Quarterback dieser Mannschaft ist.

Der 29-Jährige dirigiert die Offensive der Hessen seit Gründung der European League of Football (ELF) im Jahr 2021. Gleich in der Premierensaison führte er die Galaxy zur Meisterschaft. In der vergangenen Saison verpasste der Titelverteidiger die Playoffs knapp.

Cluley versucht sich jetzt im Bobfahren

Stellvertreter Steve Cluley mussten die Hessen übrigens entlassen, weil sie nach der Reaktivierung von Sullivan sonst zu viele Importspieler in ihren Reihen gehabt hätten. Für den Mann aus New Jersey war aber ohnehin klar, dass sein Engagement in Frankfurt ein begrenztes sein wird.

Der 30-Jährige fliegt bereits an diesem Donnerstag zurück in die Heimat – wo er auch schon sein nächstes Projekt in Angriff nimmt. Cluley wird demnächst ein Probetraining beim olympischen Bobteam absolvieren.