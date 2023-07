Heute nur ein Frauen-Rennen

Falls es Ihnen noch nicht bewusst ist: Heute sind bei den Profis in Frankfurt nur die Frauen am Start. Die Ironman-EM der Männer fand bereits Anfang Juni in Hamburg statt - und wurde überschattet vom Tod eines Motorradfahrers . In Frankfurt treten bei den Männern lediglich die Age-Grouper an.