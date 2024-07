Tertsch wird Zweite bei World Championship Series in Hamburg

Triathletin Lisa Tertsch zeigt sich zweieinhalb Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris in Top-Form.

Bei den World Triathlon Championship Series in Hamburg wurde die Darmstädterin am Samstag im Sprintrennen starke Zweite. In einem Schlusssprint konnte sich Tertsch gegen Beth Potter aus Großbritannien behaupten, lediglich die Siegerin Cassandre Beaugrand aus Frankreich war nicht mehr einzuholen. Im Ziel musste Tertsch ihrer Leistung allerdings Tribut zollen und wurde kurzzeitig von Sanitätern untersucht. Nach kurzer Erholungspause konnte die 25-Jährige aber gleich wieder Entwarnung geben.