Superstar Tyreek Hill hatte Kinder und Jugendliche zum Football-Camp nach Frankfurt geladen. Die einhellige Meinung: Es hat sich gelohnt. Besonders hellhörig dürften die Verantwortlichen von Frankfurt Galaxy bei der abschließenden Fragerunde geworden sein.

Videobeitrag Video Tyreek Hill - ein Superstar zum Anfassen Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Allzu oft hat man als Europäer ja nicht die Chance, einen NFL-Star mal aus der Nähe zu sehen. Für rund 80 Kinder und Jugendliche ging dieser Traum am Donnerstag in Frankfurt in Erfüllung. Sie hatten sich zur Speed Academy von und mit Wide Receiver Tyreek Hill angemeldet und durften vier Stunden lang mit dem Ballempfänger der Miami Dolphins am Bornheimer Hang trainieren.

Teilnehmer sind rundum zufrieden

"Es ist etwas wirklich Tolles, mit ihm trainieren zu können", sagte der 16 Jahre alte Johannes dem hr-sport. "Ich probiere, hier alles mitzunehmen. Es ist eine super Möglichkeit, besser zu werden." Und auch der 17 Jahre alte Nick stellte fest: "Mit Tyreek zu trainieren, ist schon ein anderes Erlebnis."

Die Anmeldegebühr von rund 75 Euro und die Zusatzkosten für ein signiertes Foto mit dem Superstar fand der Football-Nachwuchs zwar schon ein bisschen teuer, aber auch irgendwie nachvollziehbar. Die einhellige Meinung war an diesem Abend jedenfalls: Das war es wert. Den Tag mit ihrem Idol werden die Teilnehmer nie vergessen.

"Es ist zumindest möglich"

Auch Hill selbst zeigte sich zufrieden mit seinem Camp und war regelrecht angetan von den jungen Talenten aus Europa. Die Nummer 10 aus Miami erschien im Kapuzenpullover von Frankfurt Galaxy zum Training. Der Club aus der European League of Football (ELF) hatte dem US-Amerikaner bei der Organisation des Camps geholfen. Als Willkommensgeschenk gab es ein lila Trikot für den NFL-Star. Und das wird er vielleicht irgendwann noch einmal brauchen.

Auf der abschließenden Fragerunde wollten die Camp-Teilnehmer wissen, ob Hill seine Karriere nach Vertragsende in Miami nicht vielleicht bei der Galaxy ausklingen lassen wolle – und die Antwort dürften die Verantwortlichen der Men in Purple gerne gehört haben. "Es ist zumindest möglich", sagte der 30-Jährige mit einem breiten Grinsen. "Ich bin dann aber vielleicht nicht mehr ganz so schnell."

Hills Vertrag in Miami läuft nach der 2025er-Saison aus. 2026 könnte er also theoretisch schon das Galaxy-Trikot tragen. Sollte er dann wirklich etwas langsamer sein als heute, wäre das für die Frankfurter Verantwortlichen wohl zu verschmerzen.