Nach dem Schreckmoment vom vergangenen Wochenende ist die Galaxy nun im Playoff-Halbfinale der ELF gefordert. Gegner und Dauer-Konkurrent Rhein Fire kommt mit viel Rückenwind.

Die Footballer der Frankfurt Galaxy kämpfen am Sonntag (14.15 Uhr) um den Einzug ins Finale der diesjährigen ELF-Saison. In Duisburg geht es gegen den Favoriten und langjährigen Rivalen Rhein Fire aus Düsseldorf.

Schon in der Regular Season waren die beiden Teams aufeinandergetroffen. Während das Hinspiel eine klare Sache für Düsseldorf war (9:33), hielt die Galaxy vor zwei Wochen am Bornheimer Hang gut mit (38:48). Es war die bislang einzige Heimniederlage der Saison, die Headcoach Thomas Kösling im Anschluss dennoch als "verdient" bezeichnete. Klar ist: Eine weitere Steigerung muss her, um die Überraschung zu schaffen und ins Finale einzuziehen.

Verspätete Freude über den Sieg gegen Berlin

Als Gruppensieger hatte Düsseldorf am vergangenen Wochenende spielfrei, während die Frankfurter eine Achterbahn der Gefühle erlebten. Der 20:3-Sieg gegen Berlin wurde von einer schweren Kollision samt Abbruch überschattet. Erst, als es aus Berlin gute Nachrichten zu den Verletzten gab, kam Freude über den Halbfinal-Einzug auf.

Bei Rhein Fire ist man sich des Sieges gegen die Hessen übrigens keineswegs sicher. "In den Playoffs kann alles passieren", warnte Quarterback Jadrian Clark. "Du musst in jedem Moment das Beste geben, dich immer konzentriert und fokussiert zeigen." Und falls den Düsseldorfern das nicht gelingt, muss die Galaxy gegen den Favoriten zuschlagen.