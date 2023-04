Das Radrennen Eschborn-Frankfurt macht den 1. Mai auch wieder zu einem Radsport-Feiertag. Wie sieht die neue Strecke aus? Wie kann ich das Rennen live verfolgen? Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Jede Menge Gewinnertypen, ein neuer und anspruchsvoller Streckenverlauf sowie mehrere Stunden Live-Übertragung des hr: Das Radrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai ist auch im Jahr 2023 ein wichtiger Termin im Kalender der Radsport-Szene. Hier gibt es den Überblick über die wichtigsten Infos und Eckdaten.

Beim Frankfurter Radrennen streben gleich fünf Fahrer einen erneuten Titelgewinn an. Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel (Sieger 2011), der langjährige Seriensieger Alexander Kristoff (2014-2018), Pascal Ackermann (2019), Jasper Philipsen aus Belgien (2021) und Vorjahressieger Sam Bennett wollen abermals im Ziel an der Alten Oper jubeln. Weitere Infos über das hochkarätig besetzte Starterfeld finden Sie hier.

Mit 19 Teams zeichnet sich 2023 erneut ein starkes Starterfeld beim Radklassiker ab. Zehn Mannschaften aus der World-Tour des Weltverbandes UCI und neun Pro-Teams werden bei der diesjährigen Ausgabe von Eschborn-Frankfurt starten. Zu den Teams aus der World-Tour gehören unter anderem die deutsche Mannschaft Bora-hansgrohe sowie das Team DSM, für das auch Degenkolb aktiv ist.

Die Veranstalter und Organisatoren des deutschen World-Tour-Eintagesrennens erhoffen sich, dass Eschborn-Frankfurt noch mehr den Charakter eines echten Radklassikers entwickelt. Dafür hat das Team um den Sportlichen Leiter und früheren Profi Fabian Wegmann die Strecke an (möglicherweise) entscheidenden Stellen verändert.

Fest steht: Es gibt ein deutliches Plus an Höhenmetern (insgesamt sind es rund 3.000), denn mit dem Feldberg wird die höchste Erhebung im Taunus in diesem Jahr gleich zwei Mal befahren. Die zweite Passage steht für die Profis nach der Hälfte des Rennens an – und zwar über die südwestliche, schwerere Auffahrt. Zudem tragen der Mammolshainer Stich sowie die Billtalhöhe ihren Teil zum Höhenprofil bei. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 202 Kilometer.

Von den Anpassungen am Streckenverlauf erhofft sich Fabian Wegmann ein insgesamt spannenderes Frankfurter Radrennen. "Wir wollen es ein bisschen attraktiver gestalten. Gerade letztes Jahr gab es im Taunus nicht mehr die Attraktivität", sagte der frühere Radprofi und heutige Sportliche Leiter des Rennens im Gespräch mit dem hr-sport. Die zweite Feldberg-Passage soll "auch anderen Fahrern die Möglichkeiten bieten, das Rennen schwerer zu machen und zu attackieren". Zu aktiven Profi-Zeiten gewann Wegmann den Radklassiker in den Jahren 2009 und 2010.

Der Hessische Rundfunk berichtet auch im Jahr 2023 live und ausführlich über das Frankfurter Radrennen. Die Übertragung am 1. Mai im Livestream auf hessenschau.de sowie im hr-fernsehen beginnt um 12 Uhr. Die Sendung "heimspiel! extra live" zeigt den Klassiker bis 17.15 Uhr und damit mehr als fünf Stunden lang live. Doch auch früh aufstehen und früh einschalten lohnt sich: Bereits ab 9.20 Uhr läuft im hr-fernsehen die Doku "60 Jahre Radrennen" von ARD-Radsport-Kommentator Florian Naß.

Den Liveticker von hessenschau.de zum diesjährigen Radrennen Eschborn-Frankfurt gibt es hier.

Premiere beim Radklassiker: Das Amateurrennen, die sogenannte Velotour, ist erstmals ausgebucht. Die Online-Buchung wurde laut Veranstalter zwei Wochen vor dem 1. Mai geschlossen, 8.000 ambitionierte Hobby-Radsportlerinnen und -Radsportler (2022: 6.200) werden über die drei unterschiedlichen Distanzen von 103, 92 und 40 Kilometern an den Start gehen. 70 Prozent aller Teilnehmenden haben sich für die längste Runde entschieden.

Wer trotz Anmeldestopp an der Velotour teilnehmen möchte, hat definitiv noch die Chance dazu: Der hr verschenkt insgesamt fünf Tickets für das ausgebuchte Amateurrennen beim Frankfurter Radklassiker. Wie Sie an einen Startplatz kommen und was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie an dieser Stelle.