Beim Frankfurter Radrennen steht neben John Degenkolb und Jonas Rutsch ein weiterer "Local hero" auf der Startliste: Jason Osborne. Der Offenbacher hat einen bemerkenswerten Karriereweg hinter sich.

Videobeitrag Video Das Radrennen Eschborn-Frankfurt am 1. Mai 2023 live im hr Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Im Rudern war er Weltmeister, im Radsport sieht sich Jason Osborne auch mit 29 Jahren noch in der Lernphase. "Es gibt immer noch viel zu lernen. Das endet nie, selbst bei den Profis nicht", sagte der gebürtige Mainzer nach seinem ersten Frühjahrsklassiker beim Rad-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich am vergangenen Sonntag.

Osborne, der in Offenbach lebt, war sogar bis 60 Kilometer vor dem Ziel in einer Ausreißergruppe an der Spitze gefahren, am Ende gingen beim Quereinsteiger "die Lichter aus", wie er sagt. Insgesamt hat der Profi schon jetzt einen bemerkenswerten Karriereweg hinter sich.

Jason Osborne: vom Rudern zum Radsport

2018 ruderte er im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer zu WM-Gold, bei den Sommerspielen in Tokio 2021 gewann er zudem Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier. Zu der Zeit hatte er seinen Umstieg aufs Rad schon eingeleitet.

Auf der Trainingsplattform Zwift wurde er E-Cycling-Weltmeister, was ihm Türen im Profisport öffnete. Doch welcher Sport ist nun härter?

Osborne: "Rennen fahren kann man nicht trainieren"

"Vom Schmerzempfinden her Rudern, weil es Ganzkörper ist und einen komplett sechs Minuten aus dem Leben schießt. Aber ein Radrennen geht sechs Stunden oder länger", erklärt Osborne, dem die Umstellung schwergefallen ist: "Es hat ein bisschen gedauert, mit der Zeit habe ich mich reingefunden. Ich brauche einfach die Rennen. Rennen fahren kann man nicht trainieren."

Auch deshalb stehen für Osborne aktuell und demnächst vor allem schwere Etappenrennen in den Bergen auf dem Programm. Momentan ist er mit seinem Team Alpecin-Deceuninck bei der Tour de Romandie in der Schweiz unterwegs, im Juni ist ein Start beim Critérium du Dauphiné in Frankreich geplant.

Frankfurter Radrennen am 1. Mai im Livestream

Zwischendurch, und das ist durchaus interessant, soll Osborne offenbar auch für Eschborn-Frankfurt (1. Mai, ab 12 Uhr im hr-fernsehen und im hessenschau.de-Livestream) eingeplant sein. Nach Informationen des hr-sport steht der 29-Jährige auf der Startliste, nach dem Ende der Tour de Romandie am Sonntag könnte er in der Tat innerhalb weniger Stunden zum Radklassiker im Rhein-Main-Gebiet anreisen. Genau wie für John Degenkolb (Oberursel) und Jonas Rutsch (Odenwald) wäre das Frankfurter Radrennen auch für Osborne eine Art "Heimspiel".

Seine Vorfreude gilt aber vor allem auch den bergigen Etappenrennen in den kommenden Wochen: "Das ist auch gut, dass man mir direkt die harten Bretter gibt, damit ich schnell lerne", sagt der Radprofi, dessen Vertrag bei Alpecin-Deceuninck zum Saisonende ausläuft.

Gemeinsame Einheiten mit Mathieu van der Poel

Bei den Belgiern will er weiter alles aufsaugen, auch die gemeinsamen Einheiten mit Teamkollege und Rad-Star Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. "Ich durfte schon ein paar Trainingslager mit ihm fahren. Das ist ein geiler Typ, das macht Bock. Es ist immer lustig mit ihm", erzählt Osborne, der seinen Radsport-Traum weiter leben will.